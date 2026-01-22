Logo
Large banner

Lotar Mateus povrijeđen na skijanju

Izvor:

Kurir

22.01.2026

19:11

Komentari:

0
Лотар Матеус повријеђен на скијању, оперисан
Foto: Printscreen/Instagram

Slavni fudbaler i bivši trener Partizana Lotar Mateus zadobio je teže povrede na skijanju u Austriji, pa je morao na hitnu operaciju.

Mateus je, kako prenose mediji, trebao da komentariše za jednu TV stanicu utakmicu Lige Evrope između Rome i Štutgarta. Odlučio je da vrijeme do početka meča provede na skijanju, ali je pao i zadobio tešku povredu na stazi u Oberlehu na Arlbergu.

Nijemac je zadobio dvostruku povredu ligamenata desnog ramena, pa je odmah operisan.

"To je bio moj posljednji skok posljednjeg dana odmora. Padina je bila ledena i neravna. Već sam se radovao ručku u planinarskom domu, onda sam od‌jednom pao na desnu stranu", izjavio je Mateus.

Nakon pada, Mateus je transportovan 280 kilometara nazad do Minhena, u pratnji njegove partnerke Tereze, kako bi bio operisan u privatnoj klinici bivšeg timskog ljekara Bajerna.

Podijeli:

Tag:

Lotar Mateus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

Svijet

Bio tek nešto više od 24 sata: Tramp napustio Davos

1 h

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Fudbal

Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

2 h

0
Данска зове НАТО у помоћ

Svijet

Danska zove NATO u pomoć

2 h

0
Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Svijet

Makronove naočare od 659 evra srušile su mreže – ali bukvalno

2 h

0

Više iz rubrike

Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић

Scena

Čolić otkrio koju pjesmu ne pjeva na koncertima, napisao ju je Đorđe Balašević

2 h

0
"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

Scena

"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

3 h

0
Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Scena

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

3 h

0
Парис Хилтон снимак

Scena

"Jedna noć u Parizu": Paris Hilton o eksplicitnom snimku

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner