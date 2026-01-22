Lotar Mateus povrijeđen na skijanju

Izvor:
Kurir
22.01.2026
19:11
Komentari:0
Slavni fudbaler i bivši trener Partizana Lotar Mateus zadobio je teže povrede na skijanju u Austriji, pa je morao na hitnu operaciju.
Mateus je, kako prenose mediji, trebao da komentariše za jednu TV stanicu utakmicu Lige Evrope između Rome i Štutgarta. Odlučio je da vrijeme do početka meča provede na skijanju, ali je pao i zadobio tešku povredu na stazi u Oberlehu na Arlbergu.
Nijemac je zadobio dvostruku povredu ligamenata desnog ramena, pa je odmah operisan.
"To je bio moj posljednji skok posljednjeg dana odmora. Padina je bila ledena i neravna. Već sam se radovao ručku u planinarskom domu, onda sam odjednom pao na desnu stranu", izjavio je Mateus.
Nakon pada, Mateus je transportovan 280 kilometara nazad do Minhena, u pratnji njegove partnerke Tereze, kako bi bio operisan u privatnoj klinici bivšeg timskog ljekara Bajerna.
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
3 h0
Scena
4 h0
Najnovije
Najčitanije
20
56
20
50
20
39
20
36
20
24
Trenutno na programu