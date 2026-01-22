Logo
Danska zove NATO u pomoć

Данска зове НАТО у помоћ
Danska je zatražila od NATO saveza da poveća prisustvo na Arktiku, izjavila je danski premijer Mete Frederiksen.

"Potrebno nam je stalno prisustvo NATO-a u arktičkoj regiji, uključujući oblast oko Grenlanda", rekla je Frederiksenova novinarima uoči vanrednog samita EU u Briselu.

Američki predsjednik Donald Tramp je tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu ponovio da je Grenland potreban Americi radi zaštite nacionalne bezbjednosti.

Frederiksenova je istakla da je svima jasno da je Danska suverena država i da se o tome ne može razgovarati.

"Ali, naravno, možemo da razgovaramo sa SAD o tome kako da ojačamo našu zajedničku saradnju u oblasti bezbjednosti u arktičkoj regiji", dodala je ona.

