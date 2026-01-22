Otkriveno šta bi Tramp mogao dobiti na Grenlandu

Američki predsjednik Donald Tramp u srijedu je objavio da je postigao okvirni dogovor s NATO "u vezi s Grenlandom", a prema informacijama "Njujork Tajmsa", u diplomatskim se krugovima razmatrala opcija po kojoj bi Sjedinjene Države dobile suverenitet nad manjim dijelovima grenlandske teritorije kako bi tamo uspostavile vojne baze.

Razmatra se opcija da SAD ne kupi cijelo ostrvo, već da dobije potpuni suverenitet nad određenim dijelovima teritorije Grenlanda za vojne baze.

Svijet Srušio se krov tržnog centra: Ljudi zatrpani ispod ruševina, ima mrtvih

To bi bilo slično statusu koji Ujedinjeno Kraljevstvo ima nad svojim bazama na Kipru.

Sastanak u Davosu

Tramp je dogovor najavio na društvenoj mreži Trut Sošal nakon sastanka s glavnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Davosu, gdje se održava Svjetski ekonomski forum.

Napisao je da su on i Rute "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom", ne iznoseći detalje.

Dodao je da bi takvo rješenje, ako se ostvari, bilo "izvrsno za Sjedinjene Države i sve države NATO".

Samo nekoliko sati ranije Tramp je u govoru u Davosu poručio evropskim čelnicima da se neće zadovoljiti ničim manjim od američkog vlasništva nad Grenlandom, tvrdeći da je riječ o pitanju nacionalne sigurnosti.

Istovremeno je pokušao ublažiti svoje poruke poručivši da SAD neće koristiti silu za preuzimanje teritorija, ali je naglasio da planira koristiti ekonomsku i diplomatsku moć kako bi Grenland "dobio".

Pozvao je na "hitne pregovore", ismijao evropske zemlje kao zavisne o SAD i upozorio da bi Danska i druge evropske države mogle snositi posljedice.

Svijet Orban: Idem u Davos na Trampov poziv

Zaprijetio je i konkretnim mjerama. Prije četiri dana Tramp je zaprijetio uvođenjem visokih carina nizu evropskih saveznika zbog njihove podrške statusu Grenlanda kao autonome teritorije Danske.

No nakon sastanka s Ruteom objavio je da SAD od 1. februara ipak neće uvesti carine od 10 posto za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandsku i Finsku. Tokom vikenda prijetio je čak i podizanjem carina na 25 odsto od 1. juna.

Tramp je rekao da bi okvirni sporazum o Grenlandu koji je dogovorio sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Davosu, podrazumijevao da SAD i evropski saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.

"Oni će biti uključeni u Zlatnu kupolu i biće uključeni u prava na minerale, kao i mi", rekao je Tramp u intervjuu za CNBC.

Na pitanje koliko će dogovor trajati, on je rekao "zauvijek".

Hronika Uhapšen mladić koji je pokušao da ubije majku

Tramp je ponovio da je odustao od planova za uvođenje kaznenih carina evropskim zemljama koje se protive njegovim planovima za Grenland jer je postigao "koncept sporazuma" u vezi sa tim ostrvom.

"Imamo koncept sporazuma. Mislim da će to biti veoma dobar dogovor za Sjedinjene Države, takođe i za njih. Malo je složeno, ali objasnićemo to kasnije. Ali generalni sekretar NATO, ja i još neki ljudi smo razgovarali“, rekao je Tramp.

Rute: Predstoji nam još mnogo posla

Iz NATO su poručili da dogovor nije dovršen i da tek slijede razgovori s Danskom i Grenlandom. Portparol NATO Alison Hart rekla je da će se rasprave među saveznicima o okviru koji je predsjednik spomenuo fokusirati na arktičku sigurnost kroz zajedničke napore, posebno sedam arktičkih članica Saveza.

Svijet Hitan sastanak evropskih lidera o Grenlandu i odnosima sa Amerikom

Dodala je da će se pregovori između Danske, Grenlanda i SAD nastaviti kako bi se osiguralo da Rusija i Kina "nikada ne steknu uporište - ekonomski ili vojno - na Grenlandu".

Istovremeno je naglasila da Rute tokom sastanka s Trampom nije predložio nikakav kompromis oko suvereniteta.

Rute je nakon razgovora bio suzdržan, prenosi "Telegraf".

"Mislim da je večerašnji sastanak bio vrlo dobar. Ali predstoji nam još mnogo posla", rekao je agenciji AFP.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Rasmusen izjavio je da Trampovi signali ipak djeluju smirujuće.

"Rekao je da će pauzirati trgovinski rat. Rekao je da neće napasti Grenland. To su pozitivne poruke", dodao je on.