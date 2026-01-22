Logo
Orban: Idem u Davos na Trampov poziv

22.01.2026

08:20

Орбан: Идем у Давос на Трампов позив
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ide u Davos, gdje se održava Svjetski ekonomski forum, na poziv američkog predsjednika Donalda Trampa, da bi potpisao osnivački dokument Odbora za mir.

"Moram biti u Davosu u četvrtak ujutru, a uveče u Briselu, gdje nas očekuje naporan sastanak", rekao je premijer u videu na njegovoj stranici na društvenim mrežama, prenosi Hirado.

Očekuje se da će Tramp danas biti domaćin ceremonije potpisivanja osnivačkog dokumenta za njegov Odbor za mir, na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom ​​Davosu.

Полиција Србија

Hronika

Uhapšen mladić koji je pokušao da ubije majku

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof izjavio je juče da je do 25 zemalja prihvatilo poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu, za koji se predviđa da će, pod Trampovim predsjedavanjem, proširiti svoje nadležnosti na rješavanje sukoba i u drugim dijelovima svijeta.

