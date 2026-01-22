Sastanak Putina i Vitkofa u Moskvi

U Moskvi će danas biti održan sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina sa Stivenom Vitkofom, izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa, koji u posjetu putuje sa savjetnikom Džaredom Kušnerom.

Vitkof je istakao da je u pregovorima o Ukrajini postignut značajan napredak, iako teritorijalno pitanje ostaje ključna prepreka.

BiH Predstavnički dom Parlamentarne skupštine o Reformskoj agendi BiH

Nakon Moskve, on putuje u Ujedinjene Arapske Emirate. Ovo će biti sedmi susret Putina i Vitkofa.

Putin je zahvalio Trampu na pozivu u Savjet mira. Dodaje da je Rusija spremna da dâ milijardu dolara Savjetu mira iz sredstava zamrznutih u SAD.