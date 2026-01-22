Sjednica krnjeg Ustavnog suda BiH o ustavnosti izbora prethodne Vlade Srpske

Sjednica krnjeg Ustavnog suda BiH na kojoj će se razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti izbora prethodne Vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem zakazana je za danas.

Zahtjev su podnijeli delegati iz Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, te poslanici "trojke" u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Svijet Poplave u Grčkoj odnijele dva života

U međuvremenu, Narodna skupština Srpske je 18. januara izabrala novu Vladu, ponovo sa Minićem na čelu.