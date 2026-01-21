Logo
SDA se vraća u Predsjedništvo BiH? "Pali su sa 360.000 na oko 280.000 glasova"

21.01.2026

18:59

Komentari:

0
СДА се враћа у Предсједништво БиХ? "Пали су са 360.000 на око 280.000 гласова"

Lider SDA Bakir Izetbegović komentarišući podršku 12 stranaka iz FBiH kandidaturi Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH rekao da je ta politička grupacija sa 360.000 glasova pala na oko 280.000.

On je poručio da takve saveze ne treba ni potcjenjivati ni precjenjivati. Podsjetio je da je sličan blok postojao i na prethodnim izborima, ali da je u međuvremenu značajno izgubio podršku.

"Taj blok je sa 360.000 glasova pao na oko 280.000 na lokalnim izborima, a vjerujem da bi sada pali ispod 250.000, a SDA bi sama mogla osvojiti više od 250.000 glasova", naveo je.

Naglasio je da SDA i ranije nije žurila s objavom kandidata, podsjećajući da je slična situacija bila i na prethodnim izborima. Prema njegovim riječima, i tada je postojao širok blok stranaka uz snažan međunarodni angažman, ali to, kako tvrdi, nije donijelo očekivane rezultate.

"I ovaj put će biti tako. Malo smo pustili da se slika raščisti. Danas smo imali sastanak na kojem je 12 stranaka podržalo Bećirovića. Bilo ih je i prošli put 11, uz jak međunarodni faktor", rekao je Izetbegović.

Prema njegovim procjenama, kandidat SDA, bio to on ili neko drugi, na narednim izborima će imati više od 250.000 glasova, dok očekuje da će Bećirovićev rezultat biti slabiji nego ranije.

Na kraju, upitan o mogućim budućim koalicijama, uključujući saradnju s HDZ-om i SNSD-om, Izetbegović je rekao da je o tome prerano govoriti, ali je izrazio nadu da SNSD neće ostvariti izborni uspjeh, posebno ako se uvedu nove izborne tehnologije.

Kandidaturu Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH podržali su:

Socijaldemokratska partija BiH, Naroda i pravda, Naša stranka, Narodnievropski savez BiH, Bosanskohercegovačke inicijativa - Kasumović Fuad, Naprijed BiH, Pokret demokratske akcije BiH, Socijaldemokrate BiH, Snaga naroda, Stranka penzionera - umirovljenika BiH te predstavnici Prve mostarske partije i Tuzlanske alternative.


Denis Bećirović

Bakir Izetbegović

SDA

Predsjedništvo BiH

