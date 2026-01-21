Zbog zastoja u radu Gradske toplane elektro-mreža u Bijeljini pod velikim opterećenjem

"Razlog je jasan – građani su, zbog izostanka centralnog grijanja, prinuđeni da električnu energiju koriste za dogrijavanje svojih stanova, čime se dodatno ugrožava stabilnost elektrodistributivne mreže u gradu. Ukoliko se ovakva praksa nastavi, a Gradska toplana i dalje ne bude u stanju da obezbijedi redovno i funkcionalno grijanje svojim korisnicima, distributivni sistem električne energije biće izložen još većem opterećenju i rizicima, navode iz ODS "Elektro-Bijeljina" i dodaju:

ODS „Elektro-Bijeljina“ sa svoje strane preduzima sve raspoložive mjere kako bi očuvala stabilnost sistema i obezbijedila kontinuiranu snabdijevanje električnom energijom. Pored toga, očekujemo i od drugih nadležnih, prije svega od Gradske toplane, da bez odlaganja preuzmu punu odgovornost i obavljaju posao za koji su zaduženi.

"Radnici „Elektro-Bijeljine“ ulažu maksimalne napore, posebno u kriznim situacijama i tokom otklanjanja kvarova na mreži, često u izuzetno teškim uslovima. Građani Bijeljine zaslužuju pouzdano snabdijevanje energentima, a ne prebacivanje problema sa jednog sistema na drugi. Zahvaljujemo im na strpljenju, ali istovremeno poručujemo da uslovi dostojni života u 21. vijeku podrazumijevaju funkcionalnu toplanu, a ne oslanjanje na elektro-mrežu kao zamjensko rješenje", saopšteno je iz ovog preduzeća.