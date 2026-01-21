Nakon 42 godine otvoren dio staze "Olimpijski spust"

Na Jahorini je danas otvoren gornji dio staze "Olimpijski spust", poznate po ženskom spustu na Zimskim olimpijskim igrama 1984. godine, čime se simbolično spajaju bogata tradicija i savremeni razvoj ove olimpijske planine.

Direktor IT, prodaje i marketinga u Olimpijskom centru "Jahorina" Sonja Danojlić Jovanović rekla je da svi pričaju o olimpijskom duhu, ali Centar vraća olimpijski doživljaj.

"Ova staza je nešto o čemu se priča od Olimpijade i nešto što su stalno tražili skijaši koji dolaze na Jahorinu", izjavila je Jovanovićeva novinarima i zahvalila svim ljudima iz baze koji su danonoćno radili na ovoj stazi, koja je duga 1.600 metara.

Ona je istakla da najiskusniji skijaši kažu da je ova staza najteža, ali će od danas moći da je koriste i rekreativci.

Jovanovićeva je napomenula da su na Jahorini sve staze u funkciji, ima snijega, sve instalacije rade, te da je Olimpijski centar, uz hotelijere, krenuo sa popustima od 20 odsto do početka februara, a akcije se odnose na smještajne kapacitete, ski-škole, ski-rentale i ski-karte.

Šef specijalne mehanizacije i voznog parka u Olimpijskom centru "Jahorina" Siniša Veljančić rekao je da je zaslužan za otvaranje ove staze poslije 42 godine, navodeći da su osposobili stazu koja je za sve koji voze tabače - mit.

"Olimpijski centar `Jahorina` je u posljednje vrijeme nabavio mehanizaciju koja zadovoljava potrebe da se rade zahtjevne staze, što je potvrđeno i danas otvaranjem `Olimpijskog spusta` - jedne od najzahtjevnijih staza na planini", istakao je Veljančić i naveo da su postavili četiri sidra da bi mogli da se sa mašinama i sa vitlom kače, kako bi radili.

Bivši učesnik Olimpijskih igara Mirjana Granzov Močević izrazila je zadovoljstvo što se na planinu vraća olimpijski duh i što će skijaši osjetiti stazu "Olimpijski spust", koja je izuzetno zahtjevna, ali i impresivna.

"Mislim da i dalje jedan segment staze spada među najteže dionice spusta na svijetu", istakla je Močevićeva.