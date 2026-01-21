Logo
Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Fudbaleri Juventusa igraju protiv Benfike 7. kolo ligaške faze Lige šampiona bez Dušana Vlahovića.

Dušan Vlahović je van terena od kraja novembra zbog povrede, a Lućano Spaleti ni večeras neće moći da računa na usluge srpskog reprezentativca. Juventus večeras igra jednu od ključnih utakmica Lige šampiona protiv Benfike jer klub iz Torina zauzima 17. poziciju na tabeli.

Umjesto Vlahovića poziciju centralnog napadača preuzeće Kanađanin Džonatan Dejvid koji ne igra na nivou koji je imao prethodnih sezona u Lilu.

Ekipe ohrabrene pobjedama

Sa isto pobjeda, ali dva poraza više, Benfika je na 28. mjestu i pobjeda bi im značila mogući nastavak evropskog takmičenja. U Torino dolaze sa dvije vezane pobjede, a prošlu su ostvarili protiv Napolija kada su slavili sa 2:0. Prethodno su bili bolji od Ajaksa u gostima sa istim rezultatom.

Juventus isto ima dvije pobjede, ali ne protiv tako zvučnih imena. Slavili su protiv Pafosa, a protiv Bodo Glimta su se dosta napatili i slavili sa 3:2. U Seriji A doživjeli su debakl protiv Kaljarija koji je slavio sa 1:0.

Omjer

U posljednja tri susreta u okviru Lige šampiona Benfika je slavila protiv Juventusa. Ističe se meč iz oktobra 2022. godine kada su slavili sa 4:3 u napetom meču. Tada je strijelac za Juventus bio i Milik koji je takođe povrijeđen.

Sljedeći mečevi

Nakon večerašnjeg meča Benfika će ugostiti Real Madrid, a Juventus će ukrstiti koplja sa Monakom.

Mečevi Lige šampiona večeras

U 7. kolu ligaške faze Lige šampiona preostalo je još da se odigra devet mečeva. Galatasaraj će ugostiti Atletiko Madrid, Atalanta Atletiko Bilbao, Bajern Rojal Junion, Marsej Liverpul, Njukasl PSV, Slavio Prag Barselonu i Karabah Ajntraht Frankfurt.

