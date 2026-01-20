Real Madrid deklasirao Monako – Mbape, Belingem i Vinisijus režirali golijadu u Ligi šampiona

Fudbaleri Real Madrida ostvarili su ubjedljivu pobjedu nad Monakom rezultatom 6:1 u utakmici 7. kola ligaške faze Lige šampiona, demonstrirajući potpunu dominaciju i napadačku moć na domaćem terenu.

„Kraljevski klub“ je već od prvih minuta preuzeo inicijativu, a rani pritisak krunisan je u 5. minutu, kada je Kilijan Mbape pogodio nakon dodavanja Federika Valverdea i doveo Real u vođstvo. Domaćin je nastavio u istom ritmu, a novi udarac za goste uslijedio je u 26. minutu, kada je Mbape ponovo bio precizan, ovoga puta na asistenciju Vinisijusa Žuniora, za sigurnih 2:0.

Monako je u pojedinim fazama prvog poluvremena prijetio preko Baloguna i Akliuša, ali je Tibo Kurtoa nekoliko puta odlično intervenisao i sačuvao prednost svom timu do odlaska na odmor.

Drugi dio meča donio je potpuni rezultatski slom gostiju. U 51. minutu mladi Franko Mastantuono iskoristio je odlično dodavanje u šesnaestercu i rutinski pogodio za 3:0, da bi samo nekoliko minuta kasnije nesrećni Tilo Kerer postigao autogol, nakon čega je na semaforu stajalo 4:0.

Potpunu kontrolu Real je potvrdio u 63. minutu, kada je Vinisijus Žunior nakon majstorskog prodora snažnim udarcem pogodio rašlje za 5:0, izazvavši ovacije na tribinama. Gosti su uspjeli da ublaže poraz u 72. minutu, kada je Džordan Teze iskoristio grešku odbrane i postigao počasni pogodak za Monako.

Konačnih 6:1 postavio je Džud Belingem u 80. minutu, nakon sjajnog dodavanja Valverdea, u situaciji jedan na jedan sa golmanom, čime je stavljena tačka na još jednu briljantnu partiju Real Madrida u elitnom evropskom takmičenju.

Ovom pobjedom Real Madrid je dodatno učvrstio poziciju u završnici ligaške faze Lige šampiona, dok Monako nakon teškog poraza mora tražiti bodove u preostalim kolima.