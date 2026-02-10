Minić nakon razgovora sa Zampolijem: Jedan od najkorektnijih sastanaka

Premijer Republike Srpske Savo Minić nakon razgovora sa Paolom Zampolijem, američkim specijalnim izaslanikom za globalno partnerstvo, kaže da je imao jedan od najkorektnijih sastanaka kada je u pitanju strana diplomatija i mogućnost neke saradnje sa Republikom Srpskom.

"Želim da se zahvalim gospodinu Zampoliju, izuzetno smo počastvovani njegovom dolasku imajući u vidu o kakvom kapacitetu se radi. Ne samo što je to specijalni izaslanik SAD za globalno partnerstvo, nego se radi o značajnom i uticajnom diplomati koji je prisutan u svim sferama društva.

"Nama je bilo važno prenijeti da Republika Srpska želi da živi u miru i da ne želimo naše osnovno biće Republike Srpske, a to su institucije, ni na koji način da ugrozimo. Isto tako želimo da funkcionišemo unutar Dejtonskog sporazuma što je i želja i cilj Amerike. Upoznao sam ga sa krucijalnim stvarima koje se odnose na sve ono što se dešava u BiH u smislu načina i funkcionisanja, kao i problema koje imaju. Drago mi je da su i oni upoznati sa situacijom, pogotovo u posljednje vrijeme kada smo imali pojačane diplomatske odnose sa SAD i sa svim partnerima gdje smo mogli iznijeti šta i kako i na kakav način Republika Srpska želi da ide u budućem periodu i kako želimo da uredimo funkcionisanje, odnosno da želimo maksimalno da se poštuje Dejtonski sporazum. Želimo da originalni Dejtonski sporazum koji je bio osnov za potpisivanje sa svim ugovorima koji su ga pratili, koji su poslije toga pokušali da ruše sve elemente Republike Srpske, što ne prihvatamo. SAD su realan partner Republici Srpskoj", kaže Minić.

On poručuje da Republika Srpska vodi dvije aktivnosti. Prva se odnosi na zaštitu institucija, a druga je prezentovanje Republike Srpske u svijetu upravo kakva ona i jeste.

"Mi nismo rušilački element, ne pravimo nikakvu secesiju i mi se ni od koga ne odvajamo", poručio je.

Minić ističe da je želimo da se vratimo izvornom Dejtonu da bi Republika Srpska mogla da se razvija.

"Želim da se zahvalim gospodinu Zampoliju, zato što će na prave adrese da odnese projekte o kojima je razgovarala delegacija Republike Srpske boraveći u SAD. Mnogo je tih sastanaka koji su se dešavali, a da mediji nisu vidjeli. Imamo jasne poruke šta, kako i na koji način da ih prezentujemo. Ja sam to dao gospodinu Zampoliju i siguran sam da će tu biti izvjesne realizacije. Mogu vam reći da se prvenstveno radi o projektima iz energetike. Svi oni projekti koji su se odnosili na obnovljive izvore, prvenstveno projekti Trebinje 1, 2, 3, sve što smo imali vezano za hidroelektrane kao što je Buk bijela, kada su u pitanju i problemi, ali i način finansiranja obnovljive energije. Iskreno se nadam da radeći već duže vrijeme u politici, izuzetno sam veliki optimista, pogotovo na način kako se gospodin Zampoli odnosi. Nema nikakvih obećanja da ćemo nešto vidjeti, što mu se sviđa kaže da mu se sviđa, što mu se ne sviđa kaže nećemo oko toga razgovarati. Želim da mu se zahvalim na ovako korektnom sastanku. Jedan od najkorektnijih sastanaka kada je u pitanju strana diplomatija i mogućnost neke saradnje sa Republikom Srpskom", kaže Minić.

On naglašava da je gospodin Zampoli ostavio svoj kontakt i obećao da će biti u neprestanoj komunikaciji sa srpskom rukovodstvom kako bi dobili sve povratne informacije.