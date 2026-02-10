Zakazana posebna sjednica Narodne skupštine

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao 31. posebnu sjednicu Narodne skupštine za utorak, 17. februar 2026. godine, sa početkom u 10.00 časova, a po njenom okončanju biće nastavljena Sedamnaesta redovna sjednica.

Na kolegijumu je utvrđen i prijedlog dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda Trideset prve posebne sjednice:

1. Informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede – prijedlog narodnih poslanika.

Kolegijum je usvojio Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2026. godini.

Nakon sjednice Kolegijuma, poslanici opozicije su održali konferenciju za novinare na kojoj su poručili da već "znaju da neće biti podržana njihova inicijativa".

Vukanović, Crnadak i Glamočak

Sedamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine počela je 16. decembra 2025. godine, a njen prvi nastavak okončan je 24. decembra.

Preostale tačke dnevnog reda Sedamnaeste redovne sjednice Narodne skupštine:

30. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 01.01.2024. - 31.12.2024. godine;

31. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

32. Zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka;

33. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV031-24;

34. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Bijeljina za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV045-24;

35. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV042-24;

36. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Prijedor za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV065-24;

37. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj: RV083-24;

38. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“ za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj: RV084-24.