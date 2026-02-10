Zakazana posebna sjednica Narodne skupštine

Izvor:
ATV
10.02.2026
13:38
Komentari:0
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao 31. posebnu sjednicu Narodne skupštine za utorak, 17. februar 2026. godine, sa početkom u 10.00 časova, a po njenom okončanju biće nastavljena Sedamnaesta redovna sjednica.
Na kolegijumu je utvrđen i prijedlog dnevnog reda.
1. Informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede – prijedlog narodnih poslanika.
Kolegijum je usvojio Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2026. godini.
Nakon sjednice Kolegijuma, poslanici opozicije su održali konferenciju za novinare na kojoj su poručili da već "znaju da neće biti podržana njihova inicijativa".
Sedamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine počela je 16. decembra 2025. godine, a njen prvi nastavak okončan je 24. decembra.
30. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 01.01.2024. - 31.12.2024. godine;
31. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2024. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
32. Zahtjev Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske za donošenje odluke o vršenju posebne revizije Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka;
33. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave civilne zaštite za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV031-24;
34. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Bijeljina za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV045-24;
35. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV042-24;
36. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Prijedor za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj:RV065-24;
37. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ Foča za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj: RV083-24;
38. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“ za period 01.01 – 31.12.2023. godine, broj: RV084-24.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
23
16
19
16
18
16
07
16
04
Trenutno na programu