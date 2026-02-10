Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

Igor Radojičić nezadovoljan je statusom u Pokretu Sigurna Srpska zbog čega su na sjednici Predsjedništva "Pokreta svojim putem" usvojeni zaključci kojima se prijeti raskidom saradnje sa Draškom Stanivukovićem.

Prvi problem - budžet grada

Da nešto ne funkcioniše na relaciji Stanivuković-Radojičić pokazalo je glasanje za budžet Grada Banjaluka koji je predložio gradonačelnik. Radojičić nije glasao, a budžet je na kraju usvojen glasovima PDP-a i SNSD-a.

U zaključcima NPSP to je prva problematična stvar.

"NPSP ponavlja da za nas nije prihvatljivo bilo kakvo koaliranje sa SNSD i traži od PDP da se, što prije, a svakako prije početka rokova opštih izbora razjasni status u onim lokalnim zajednicama u kojima je PDP u vlasti/koaliciji sa SNSD".

Upozoravaju i na probleme u funkcionisanju PSS, prije svega organizacione prirote. Ističu da imaju utisak da se kadrovi PDP-a ponašaju kao da je Pokret svojim putem (NPSP) pripojen PDP-u, a ne da su zajedno osnivači PSS.

"Takođe su primjetni povremeni napadi od strane funkcionera PDP ka predsjedniku ili kadrovima NPSP, na koje NPSP do sada nije odgovarao, ali smatra da ubuduće, na njih treba javno odgovoriti".

Radojičić traži i da se potvrdi Ankes 2 Koalicionog sporazuma, a riječ je o izbornim listama Pokreta Sigurna Srpska. Zaprijetili su ako se to pitanje ne riješi da će izaći samostalno na izbore.

"Ovo je suštinsko pitanje trenutnih odnosa u PSS i međusobnog (ne)povjerenja. S obzirom da su svi partneri osnovali PSS, kako bi se ostvario veći rezultat od mogućih pojedinačnih rezultata, cilj NPSP je da najmanje tri člana NPSP budu nosioci/visoko na kompenzaciji ili na drugi način imaju realnu priliku za izbor za poslanike u NSRS. Ciljne izborne jedinice NPSP su one u Krajini, dok se Posavina, uključujući Doboj, i Hercegovina tek trebaju zajednički graditi", zaključeno je na sjednici održanoj 5. februara i upućen jasan ultimatim:

"Za NPSP je apolutno neprihvatljivo da se dovoljnom zastupljenošću PSS na izbornim listama smatra da imamo nosioca kompenzacije za PD PS BiH. U tom slučaju, zaključak NPSP je Predsjednik NPSP neće ni biti kandidat PSS za PD PS BiH na predstojećim izborima, a NPSP mora ponovo razmotriti samostalan izlazak na opšte izbore", navedeno je u zaključku.

Takođe, traže da se razjasne odnosi NPSP i PDP u Banjaluci. Ističu da bez obzira na činjenicu da je samo Igor Radojičić odbornik NPSP u Banjaluci, rezultat lista na lokalnim izborima nije zanemariv.

"PDP je, sa izvršnom vlašću i gradonačelnikom i 25 godina postojanja, osvojio 21.000 glasova, a NPSP, nakon 6 mjeseci i bez resursa, 4200 glasova. Potrebno je razjasniti da li je NPSP putem PSS dio izvršne vlasti u Gradu ili nije, što implicira i dalji status odbornika NPSP. To podrazumijeva i pitanja da li kadrovi NPSP učestvuju u predlaganju i odlučivanju o bitnim politikama Grada, da se uvažavaju kao kadrovi iz NPSP, plaćaju članarinu NPSP , te druga pitanja koja je pokrenuo GrO", stoji u zaključku.

Unutrašnja previranja i "nestručan" program

Pored nezadovoljstva odnosom PDP-a, Radojičić se suočava i sa problemima unutar vlastitih redova. Dio članstva smatra da Radojičić pokušava osigurati mandat samo za sebe, dok ostali članovi ostaju na marginama.

Organizacija se osipa na terenu, odbor u Doboju je kolektivno prešao u DEMOS, dok odbor PDP-a u Kotor Varoši jasno poručuje Stanivukoviću da ne žele uplitanje PSS-a. Radojičić pokušava smiriti nezadovoljstvo zahtjevom za većom medijskom promocijom svojih kadrova, poput Nemanje Panića i Lidije Ljubojević, žaleći se da su u medijima dominantni isključivo kadrovi PDP-a.

Dodatnu tenziju izazvao je i nacrt Izborne platforme koalicije (Aneks 4), koji je Radojičićev tim odbacio kao "neprihvatljiv, površan i nestručan", te su zadužili svoj tim da u roku od 15 dana napiše novi prijedlog.