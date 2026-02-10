Makron upozorio: Evropa će biti zbrisana za pet godina

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas, 10. februara, da će Evropa biti zbrisana za pet godina ako ne bude ništa učinila da postane učesnik, a ne samo posmatrač svjetskih događaja.

"Ako želimo da budemo posmatrači, onda to vodi ka srećnoj pokornosti. Nikome ne smetamo, trudimo se da budemo ljubazni prema Amerikancima, a sa Kinezima nastavljamo kao i prije", rekao je Makron u intervjuu za Zidojče Cajtung i podvukao:

"Kažem vam, ako ništa ne uradimo, Evropa će biti zbrisana za pet godina".

Zašto Evropa “propada kada je spora i podijeljena”

Prema njegovim riječima, Evropa je uvijek propadala kada je bila spora i pod‌ijeljena.

"Uzmimo, na primjer, finansijsku krizu. Zašto smo tada tako loše prošli? Finansijska kriza je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali mi smo patili deset puta više od samih Amerikanaca jer su reagovali brzo i kolektivno. Za nas je to bio asimetričan šok, bili smo podijeljeni. I trebalo nam je pet do deset godina da se nosimo sa ovom krizom, asimetrično između sjevera i juga. Na kraju krajeva, to je pogodilo sve", rekao je Makron.

Kao primjer dobre reakcije Evrope, on je naveo pandemiju kovida-19 iz 2020, kada je napravljen zajednički dug u vrijednosti od 750 milijardi evra.

Rat u Ukrajini i Grenland

Početak rata u Ukrajini on je opisao kao "neviđen šok" za Evropu, koji ju je pogodio "simetrično".

Govoreći o pretnjama američkog predsjednika Donalda Trampa kad je riječ o Grenlandu, Makron je rekao da niko ne zna koliko daleko su SAD spremne da idu.

"Prošlog ljeta, bio je vrhunac sa kaznenim carinama, nakon čega je uslijedio sporazum u škotskom golf klubu. Ljudi su rekli, to je to sa carinama! Sada će sve biti u redu! Ne verujte u to ni sekunde, još nije gotovo. Pogledajte šta će se desiti u farmaceutskom sektoru, pogledajte kako će se ovo nastaviti. Svakog dana, svake ned‌jelje, biće novih pretnji", rekao je Makron.

"Dvostruka kriza": Kineski talas i nestabilnost na američkoj strani

Francuski predsjednik je rekao da kriza povezana sa Grenlandom nije gotova, i da je riječ o dubokom geopolitičkom raskidu.

"U stvari, imamo posla sa dvostrukom krizom. Na komercijalnom nivou, tu je kineski cunami, a istovremeno imamo nestabilnost na američkoj strani. Osjećaj hitnosti ionako nije dovoljan. Nesumnjivo je učinila Evropljane svjesnim da su ugroženi. Ali to je više od samog Grenlanda. U ovoj fazi, potpuno smo sami, velika grupa od 450 miliona ljudi koji su uvijek mislili da će im se pomoći", naveo je on.

Makron o odnosu s Trampom: "Profesionalno… predvidljiv, ali ne i slab"

Odgovarajući na pitanje novinara kako bi opisao svoj odnos sa Trampom, Makron je rekao da pristupa "profesionalno".

"Zato sam uvijek pun poštovanja, predvidljiv, ali ne i slab. Nikada nisam vrijeđao SAD, njihov narod ili njihovo rukovodstvo, nikada. Niti im se rugam, jer mislim da su SAD veoma velika demokratija. Ovo nije strategija. Uvijek kažem ono što mislim", istakao je Makron.

Dijalog s Rusijom i zajednički evropski mandat

Upitan da li i dalje nastoji da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Makron je rekao da su obnovljeni kanali komunikacije na tehničkom nivou, i da je potreban zajednički evropski pristup.

"Ne bi trebalo da bude previše sagovornika, potreban je mandat, jednostavno predstavljanje, vidjećemo kako ćemo se organizovati, ali mora biti moguće nastaviti dijalog sa Rusijom. Onog dana kada budemo imali mir u Ukrajini, taj mir će se reflektovati i na Evropu", naveo je francuski predsjednik, odbijajući mogućnost da američki ambasadori i izaslanici pregovaraju o datumu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji u ime Evrope.

"Završna faza" rata i poruka o evropskoj bezbjednosti

Ocijenio je da se rat u Rusiji nalazi u završnoj fazi, pošto su obje strane zbog iscrpljenosti došle dotle da se zapitaju kako da okončaju rat.

"Naš geografski položaj se neće promijeniti, sviđala nam se Rusija ili ne. Rusija će i dalje biti ovde sutra, tu na našem pragu. Stoga je važno da strukturiramo nastavak evropskih razgovora sa Rusima, a da ne budemo naivni, da ne vršimo pritisak na Ukrajince, ali i da ne bismo bili zavisni od trećih strana u ovom razgovoru", rekao je Makron.