Logo
Large banner

Rubio u posjeti Mađarskoj 16. februara

Izvor:

SRNA

10.02.2026

14:40

Komentari:

0
Рубио у посјети Мађарској 16. фебруара

Američki državni sekretar Marko Rubio doputovaće u zvaničnu posjetu Mađarskoj u ponedjeljak, 16. februara, najavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Američki državni sekretar stići će u ponedjeljak", rekao je Sijarto u emisiji "Čas istine" na mađarskoj televiziji.

Na pitanje o izgledima za posjetu američkog predsjednika Donalda Trampa Mađarskoj, Sijarto je naveo da će naredni sastanak Trampa i mađarskog premijera Viktora Orbana biti održan u Vašingtonu na sjednici novoosnovanog Odbora za mir.

"Ako bude još neki datum, objavićemo i njega", dodao je Sijarto.

Tramp je primio Orbana u Bijeloj kući u novembru.

Марко Рубио

Svijet

Marko Rubio podnio ostavku

Oni su se u januaru sastali na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u ​Davosu, u Švajcarskoj, gdje je potpisana osnivačka povelja Odbora.

Tramp je 16. januara objavio formiranje Odbora za mir, u kojem su Rubio, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet Džared Kušner, bivši premijer Velike Britanije Toni Bler, predsjednik Svetske banke Adžaj Banga i zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbjednost SAD Robert Gabrijel.

Američki predsjednik je pozvao lidere niza zemalja, uključujući Rusiju i Bjelorusiju, da mu se pridruže.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Mađarska

posjeta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рубио: Разговори САД са Данском и Гренландом почињу данас

Svijet

Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

1 sedm

0
Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Svijet

Rubio otkrio da li ima američkih trupa u Venecueli

3 sedm

0
Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

Svijet

Rubio: SAD podržava hrabri narod Irana

1 mj

0
Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

Svijet

Rubio otkrio plan SAD za Venecuelu: Sastoji se od tri koraka

1 mj

0

Više iz rubrike

Авион полетио па се срушио на плажу, сви путници преживјели

Svijet

Avion poletio pa se srušio na plažu, svi putnici preživjeli

2 h

0
Захарова: Тактика Кијева осуђена на пропаст

Svijet

Zaharova: Taktika Kijeva osuđena na propast

3 h

0
План без преседана прави драматичан заокрет; Активираће члан 7?

Svijet

Plan bez presedana pravi dramatičan zaokret; Aktiviraće član 7?

3 h

0
Макрон упозорио: Европа ће бити збрисана за пет година

Svijet

Makron upozorio: Evropa će biti zbrisana za pet godina

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner