Rubio u posjeti Mađarskoj 16. februara

Američki državni sekretar Marko Rubio doputovaće u zvaničnu posjetu Mađarskoj u ponedjeljak, 16. februara, najavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Američki državni sekretar stići će u ponedjeljak", rekao je Sijarto u emisiji "Čas istine" na mađarskoj televiziji.

Na pitanje o izgledima za posjetu američkog predsjednika Donalda Trampa Mađarskoj, Sijarto je naveo da će naredni sastanak Trampa i mađarskog premijera Viktora Orbana biti održan u Vašingtonu na sjednici novoosnovanog Odbora za mir.

"Ako bude još neki datum, objavićemo i njega", dodao je Sijarto.

Tramp je primio Orbana u Bijeloj kući u novembru.

Oni su se u januaru sastali na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u ​Davosu, u Švajcarskoj, gdje je potpisana osnivačka povelja Odbora.

Tramp je 16. januara objavio formiranje Odbora za mir, u kojem su Rubio, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet Džared Kušner, bivši premijer Velike Britanije Toni Bler, predsjednik Svetske banke Adžaj Banga i zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbjednost SAD Robert Gabrijel.

Američki predsjednik je pozvao lidere niza zemalja, uključujući Rusiju i Bjelorusiju, da mu se pridruže.