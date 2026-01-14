Logo
Rubio otkrio da li ima američkih trupa u Venecueli

Izvor:

Tanjug

14.01.2026

20:49

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je danas da trenutno nema američkih vojnih snaga u Venecueli, a da će, ukoliko dođe do promjena, Kongres biti obavješten.

- Ukoliko dođe do bilo kakvih novih vojnih operacija koje uključuju neprijateljsko angažovanje Oružanih snaga SAD, one će biti preduzete u skladu sa Ustavom Sjedinjenih Država i mi ćemo poslati pisana obavještenja u skladu sa Zakonom o ratnim ovlašćenjima - napisao je Rubio u pismu predsjedavajućem Odbora za spoljne odnose Senata SAD Džimu Rišu, prenosi En-Bi-Si Njuz.

Riš je prethodno tražio od Stejt departmenta da pojasni status američkih snaga u Venecueli poslije vojne operacije u kojoj je uhapšen predsjednik te zemlje, Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores, ranije ovog mjeseca.

- Molim vas da Kongresu SAD dostavite zvaničnu prepisku kojom se potvrđuje da je operacija 'Apsolutna odlučnost' završena i da američko vojno osoblje više nije uključeno u neprijateljsko prisustvo u Venecueli - naveo Riš u pisanom zahtjevu.

Većina republikanaca u Senatu, uz podršku Trampove administracije, pokušava da nagovori nekoliko republikanskih senatora da povuku podršku rezoluciji kojom bi se ograničile dalje američke vojne akcije u Venecueli bez odobrenja Kongresa. Konačno glasanje moglo bi da se održi već danas.

Tagovi:

Marko Rubio

Venecuela

