Objavljeni detalji razgovora u Vašingtonu: Suverenitet Grenlanda nije tema

Izvor:
Sputnjik
14.01.2026
20:25
Komentari:0
Danska i Grenland su spremni da konstruktivno razmotre sve zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država u oblasti bezbjednosti, izjavio je šef danskog Ministarstva spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen.
- U skladu sa Sporazumom o odbrani iz 1951. godine, Sjedinjene Američke Države već imaju širok vojni pristup Grenlandu i uvijek mogu zatražiti povećanje svog prisustva na ostrvu. Zbog toga bismo željeli da čujemo da li SAD imaju bilo kakve dodatne zahtjeve. U tom smislu, svaki takav zahtjev ćemo konstruktivno razmotriti - rekao je ministar.
Svijet
Berlin šalje prve vojnike na Grenland
On je istakao da se stavovi Danske i Grenlanda i dalje razlikuju od pozicije SAD, uprkos razgovorima koji su u toku sa Vašingtonom.
Narušavanje teritorijalnog integriteta Danske i Grenlanda bilo bi potpuno neprihvatljivo, istakao je šef danske diplomatije.
Košarka
Real napušta Evroligu?
Rasmusen je priznao da ne zna da li će na kraju biti moguće otkloniti neslaganja sa Sjedinjenim Američkim Državama povodom situacije oko Grenlanda.
Košarka
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Najnovije
Najčitanije
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Trenutno na programu