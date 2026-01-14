Logo
U centru ovog evropskog grada brzina automobila ograničena na 30 km/h

Izvor:

SRNA

14.01.2026

19:09

Komentari:

0
Foto: Pexels

Gradska uprava Rima ograničila je brzinu kretanja automobila na 30 kilometara na čas u istorijskom dijelu grada, saopštio je šef gradske saobraćajne službe Eugenio Patane.

Odluka, koja stupa na snagu sutra, predstavlja značajno pooštravanje prethodnog ograničenja od 50 kilometara na čas na ulicama prepunim stanovnika, turista i vozila.

Православна Нова година, ватромет

Društvo

Moleban, vatromet, koncerti: Veselo na dočeku Pravoslavne Nove godine

"Niže brzine spasavaju živote", rekao je Patane i naveo podatak da prekoračenje brzine igra ulogu u 7,5 odsto saobraćajnih nesreća u glavnom gradu Italije.

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri povećao je broj kamera za mjerenje brzine i pozvao stanovnike da se manje oslanjaju na privatne automobile.

Novo ograničenje brzine u Rimu slijedi primjer evropskih prijestonica poput Londona, Brisela, Pariza i Helsinkija, koje su već prihvatile sporiji saobraćaj i bezbjednije ulice. U nekim slučajevima, odluke su usvojene uprkos snažnom protivljenju vozača.

Нова година

Banja Luka

Uz pjesmu i dobro raspoloženje, Banjalučani dočekali Pravoslavnu Novu godinu

Bolonja, grad na sjeveru Italije, zabilježila je pad broja saobraćajnih nesreća za 13 odsto, a broj smrtnih slučajeva za oko 50 odsto u godini nakon što je 2024. ograničila brzinu automobila na 30 kilometara na čas.

