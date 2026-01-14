Ljekar preporučuje dvije jednostavne navike za ublažavanje žgaravice

Osjećaj nelagode može biti vrlo jak kada nas uhvati žgaravica ili rufluks kiseline. Mnogi tada posežu za lijekovima koji će ublažiti problem, ali jedan gastroenterolog smatra kako postoji i jedno drugo rješenje koje vrijedi isprobati kako bi se ublažile tegobe.

Gastroenterolog Džosef Salhab na društvenim mrežama dijeli različite savjete, a nedavno je izdvojio dva jednostavna savjeta koja mogu pomoći u ublažavanju boli i nelagode uzrokovane žgaravicom.

Svijet Intervencija SAD u Iranu mogla bi da počne u roku od 24 sata?

- Ako imate jaku žgaravicu, evo jedne korisne metode koju možete isprobati. Uzmite žvakaću gumu bez šećera ili pastilu, počnite žvakati i malo prošetajte. Vidjet ćete da se nakon nekoliko minuta žgaravica značajno smanjuje - objasnio je Salhab.

Gastroenterolog dodatno pojašnjava zašto ovaj pristup djeluje i zašto biste ga trebali isprobati ako često imate problema sa žgaravicom.

- Postoji nekoliko razloga zašto se to događa. Prvi je što se povećava stvaranje sline u ustima. Ta slina putuje niz jednjak i stvara zaštitnu barijeru protiv želučane kiseline pojašnjava te dodaje da sam čin žvakanja pomaže zavarati tijelo da misli da nešto jedete.

Auto-moto Nakon snijega i leda slijedi nova muka za vozače: Oprezno za volanom

Tada se jednjak aktivira i steže. To pomaže ukloniti višak kiseline iz jednjaka. Isto se događa i u želucu: želudac se počinje micati i miješati svoj sadržaj, a time se i brže prazni, pa je manja vjerovatnoća da će se kiselina vraćati u jednjak - zaključuje on.