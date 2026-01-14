Logo
Ljekar preporučuje dvije jednostavne navike za ublažavanje žgaravice

14.01.2026

18:55

Ilustracija: Stomak, bolovi
Osjećaj nelagode može biti vrlo jak kada nas uhvati žgaravica ili rufluks kiseline. Mnogi tada posežu za lijekovima koji će ublažiti problem, ali jedan gastroenterolog smatra kako postoji i jedno drugo rješenje koje vrijedi isprobati kako bi se ublažile tegobe.

Gastroenterolog Džosef Salhab na društvenim mrežama dijeli različite savjete, a nedavno je izdvojio dva jednostavna savjeta koja mogu pomoći u ublažavanju boli i nelagode uzrokovane žgaravicom.

- Ako imate jaku žgaravicu, evo jedne korisne metode koju možete isprobati. Uzmite žvakaću gumu bez šećera ili pastilu, počnite žvakati i malo prošetajte. Vidjet ćete da se nakon nekoliko minuta žgaravica značajno smanjuje - objasnio je Salhab.

Gastroenterolog dodatno pojašnjava zašto ovaj pristup djeluje i zašto biste ga trebali isprobati ako često imate problema sa žgaravicom.

- Postoji nekoliko razloga zašto se to događa. Prvi je što se povećava stvaranje sline u ustima. Ta slina putuje niz jednjak i stvara zaštitnu barijeru protiv želučane kiseline pojašnjava te dodaje da sam čin žvakanja pomaže zavarati tijelo da misli da nešto jedete.

Tada se jednjak aktivira i steže. To pomaže ukloniti višak kiseline iz jednjaka. Isto se događa i u želucu: želudac se počinje micati i miješati svoj sadržaj, a time se i brže prazni, pa je manja vjerovatnoća da će se kiselina vraćati u jednjak - zaključuje on.

