Švedska i Danska šalju vojnike na Grenland

Izvor:
SRNA
14.01.2026
18:06
Komentari:0
Dansko Ministarstvo odbrane i Vlada Grenlanda najavili su da će Danska momentalno proširiti vojno prisustvo na ostrvu zbog rasta geopolitičkih tenzija na Arktiku, a slanje vojnika najavio je i švedski premijer Ulf Kristerson.
"Geopolitičke tenzije su se proširile na Arktik. Vlada Grenlanda i dansko Ministarstvo odbrane su zato odlučili da nastave proširene vježbe danskih oružanih snaga na Grenlandu, u tijesnoj saradnji sa saveznicima iz NATO-a. Od danas će biti prošireno vojno prisustvo na Grenlandu i oko ostrva", navodi se u saopštenju.
Svijet
Pokušao da uđe u avion sa preminulom suprugom
Očekuje se da će vježbe obuhvatiti zaštitu ključne infrastrukture, podršku policiji i lokalnim vlastima Grenlanda, smještaj savezničkog osoblja, upravljanje borbenim avionima i obavljanje pomorskih operacija.
Kristerson je saopštio na "Iksu" da Švedska šalje "grupu vojnih oficira na Grenland na zahtjev Danske".
Svijet
1 h0
Region
1 h0
Ljubav i seks
1 h0
Srbija
1 h1
Najnovije
Najčitanije
19
35
19
34
19
23
19
20
19
17
Trenutno na programu