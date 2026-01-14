Putin i Lula razgovarali o situaciji u Venecueli

Ruski predsjednik Vladimir Putin i brazilski predsjednik Luis Injasio Lula da Silva razgovarali su danas o sitauciji u Venecueli i potvrdili svoju podršku državnom suverenitetu te zemlje.

- Lideri su razmijenili mišljenja o aktuelnim međunarodnim pitanjima, sa fokusom na situaciju oko Venecuele. Naglasili su zajedničke fundamentalne pristupe Rusije i Brazila u vezi sa obezbjeđivanjem državnog suvereniteta i nacionalnih interesa Bolivarske Republike. Dogovorili su se da nastave koordinaciju napora, uključujući i u okviru UN i putem BRIKS-a, radi deeskalacije situacije u Latinskoj Americi i drugim regionima svijeta - navodi se u saopštenju Kremlja, prenosi Interfaks.

Uoči najavljenog sastanka na visokom nivou ruskih i brazilskih predstavnika, Putin i Lula su razgovarali o pitanjima daljeg razvoja bilateralne saradnje u širokom spektru oblasti.