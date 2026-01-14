Logo
Institucije hitno da djeluju kako bi BiH izbjegla sivu listu Monivala

Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

BiH bi mogla dospjeti na takovzvanu sivu listu ako u narednih nekoliko sedmica ne ostvari značajan napredak u otklanjanju nedostataka na koje je ukazao Komitet eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i fanansiranja terorističkih aktivnosti /Monival/, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Iz Delegacije EU podsjećaju da je BiH u februaru prošle godine ušla u jednogodišnji period posmatranja od radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca Globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma /FATF/ i da taj period uskoro ističe.

Полиција ФБиХ

Uvrštavanje na sivu listu, kako ističu, imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, na privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.

Takođe bi moglo negativno uticati na izglede BiH da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u evrima /SEPA/, dodaju iz Delegacije EU.

Zbog toga je, kako navode, potrebno da nadležne institucije u BiH djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na nivou BiH - zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje.

Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH, dodaju, takođe je nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta.

BiH je već ostvarila određene pomake u jačanju okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje, podsjećaju iz Delegacije EU.

U saopštenju se pozdravlja uspostavljanje Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

- BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH narednih sedmica hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od FATF-a - navode iz Delegacije EU u BiH.

Savjet Evrope

