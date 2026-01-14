Logo
Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

Blic

14.01.2026

16:25

Пјевачица Снежана Ђуришић
Foto: Youtube/ screenshot

Snežana Đurišić održala je koncert u Zagrebu, a nakon što je otpjevala "Vidovdan" i "Odakle si sele", podnijeta je krivična prijava zbog nje.

Pjevačica se sada oglasila i dala svoj sud o čitavoj situaciji.

Vijećnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podnio je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog vijeća (SNV), a zbog srpskih pjesama koje su se izvodile na tradicionalnoj Srpskoj večeri u Zagrebu na kojoj je pjevala srpska pjevačica Snežana Đurišić.

Tim povodom se sada oglasila i ona:

– Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato sto sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. Ali naravno da neću da se bavim nekim bezveznjakovićima kojima je dosadno, pa će propagirati mržnju i izigravati velike patriote – rekla je ona i dodala:

– Ja sam umjetnik, pjevač koji uveseljava svakoga ko želi da sluša muziku koju izvodim. Politikom se nikada nisam bavila, pa neću ni sada. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi – rekla je Snežana Đurišić.

Snimak sa nastupa se masovno dijeli mrežama

Društvene mreže su preplavljene snimcima sa ovog nastupa nakon kojeg je podignuta krivična prijava. Ona je te noći pevala brojne narodne pjesme, kao što su “Odakle si sele”, “Kuće male krečene u belo”, kao i “Vidovdan”, a na nastupu je, kako su pisali hrvatski mediji bilo oko 2.000 ljudi.

Snimci sa nastupa su odmah osvanuli na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privuklo je izvođenje pjesme “Vidovdan”.

Snežana Đurišić

Pjevačica

