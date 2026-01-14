Karleuša se oglasila povodom napada na Anu Bekutu

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon incidenta tokom koncerta Ane Bekute u Čačku, kada su pjevačica i muzičari gađani grudvama, zbog čega je nastup prekinut.

Karleuša se oglasila: "Kakva sramota za srpski narod. Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje", napisala je Jelena Karleuša i na taj način pružila podršku Bekuti.

Podsjetimo, istaknuta pjevačica narodne muzike Ana Bekuta sinoć je pjevala na Trgu u Čačku dok se nekolicina ljudi nedolično ponašala te uglednu pjevačicu gađala ledenicama u glavu.

Ana Bekuta pjevačica sa 40 godina karijere bila izložena strašnom nasilju dok je pjevala u Čačku. Ljudi su zviždali i gađali je ledenicama i pjevačica je morala da zatraži zaštitu.