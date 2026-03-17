Open AI pred sudom zbog "halucinacija"

ATV

17.03.2026

14:02

Chat GPT
Enciklopedija Britanika i njena podružnica Meriam-Vebster podnijele su pred američkim sudom tužbu protiv Open AI-ja, tvrdeći da zloupotrebljava njihove materijale u "obuci" modela umjetne inteligencije.

Open AI koristi onlajn članke i enciklopedijske i rječničke unose za "obuku" Chat GPT-a sažecima sadržaja u odgovoru na upite korisnika "kanibalizuje" internetski promet Britanike, stoji u tužbi podnesenoj u petak pred saveznim sudom u Njujorku.

Nezakonito kopirano gotovo 100.000 članaka

Nezakonito je kopirano gotovo 100.000 članaka, tvrdi Britanika, dodajući da Chat GPT proizvodi "gotovo doslovne" kopije njezinih enciklopedijskih unosa, rječničkih definicija i drugog sadržaja i "krade" korisnike.

Open AI je optužen i za krađu intelektualnog vlasništva i netačno citiranje Britanike u lažnim AI "halucinacijama". Pojam obuhvata netačne odgovore AI-ja na upit, u rasponu od nedosljednosti do izmišljenih informacija.

Britanika traži novčanu odštetu, ne precizirajući iznos, i sudski nalog kojim se blokira takva, kako navode, nezakonita praksa.

Portparoli i advokati Britanike nisu odmah odgovorili na upit Rojtersa da prokomentarišu tužbu.

Portparol Open AI-ja rekao je ipak da njihovi modeli "jačaju inovacije, obučeni su na javno dostupnim podacima i utemeljeni na poštenoj upotrebi".

Vlasnici autorskih prava, uključujući autore i novinske kuće, podnijeli su već niz tužbi protiv tehnoloških kompanija zbog neovlaštene upotrebe njihovih materijala za obuku sistema vještačke inteligencije.

Britanika je prošle godine podnijela sličnu tužbu protiv startapa za vještačku inteligenciju Perplexity AI.

Kompanija za vještačku inteligenciju u pravilu ipak odgovaraju da njihovi sistemu koriste sadržaj zaštićen autorskim pravima u dobroj vjeri, transformišući ga u nešto novo, prenosi Indeks.hr.

ChatGPT

