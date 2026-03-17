Retro frizura koja će biti među vodećim trendovima ovog proljeća

Autor:ATV
17.03.2026
13:36
Komentari:0
Elegantna, praktična i laka za održavanje, bob frizura ponovo je među glavnim trendovima za proljeće i leto 2026. Posebno se izdvaja nova varijanta nazvana "fob“ - moderna i blago retro verzija klasičnog boba koja osvježava izgled i daje kosi volumen.
Bob frizure su veoma popularne ove sezone jer uokviruju lice, omekšavaju crte i lako se stilizuju. Posebno su pogodne za tanku kosu jer joj daju punoću, a istovremeno su svestranije od kratkih frizura.
Na društvenim mrežama hit je trenutno "fob“, a ova frizura je zapravo "flipped bob“ – bob kod kog su vrhovi blago uvijeni ka spolja, što frizuri daje diskretan retro izgled. Često se kombinuje sa dužim šiškama ili takozvanim zavjesa šiškama koje se razdvajaju oko lica.
Ovaj stil je popularizovala i manekenka Điđi Hadid.
Frizura može da se nosi ravna, blago talasasta ili pomalo razbarušena, prenosi Sensa.
