Volksvagen u BiH upozorio vozače

ATV

17.03.2026

13:18

Волксваген у БиХ упозорио возаче
Kompanija Folksvagen objavila je opoziv određenih modela vozila zbog potencijalno opasnih Takata zračnih jastuka, koji u slučaju aktivacije mogu predstavljati ozbiljan rizik po sigurnost putnika.

Kako je saopšteno, riječ je o zračnim jastucima s potisnim plinom na bazi amonijum nitrata, koji su ugrađivani u vozila u periodu od 2004. do 2018. godine. Problem nastaje zbog njihovog propadanja tokom vremena, posebno pod uticajem toplote i vlage piše Crna-Hronika.

U slučaju saobraćajne nesreće, postoji mogućnost da zračni jastuk pukne, pri čemu metalni fragmenti mogu biti izbačeni u unutrašnjost vozila, što može uzrokovati ozbiljne pa čak i smrtonosne povrede.

Iz Folksvagena pozivaju sve vlasnike da putem VIN broja provjere da li je njihovo vozilo obuhvaćeno opozivom, naglašavajući da se lista pogođenih modela kontinuirano ažurira.

Ukoliko se utvrdi da je vozilo dio opoziva, vlasnici se upućuju da što prije kontaktiraju ovlaštene servisne partnere kako bi izvršili besplatnu zamjenu neispravnih komponenti. Kako navode iz kompanije, sam postupak zamjene traje oko jedan sat.

Takođe, vlasnicima se preporučuje da o opozivu obavijeste i druge korisnike vozila, posebno u slučaju prodaje, kako bi se spriječile moguće posljedice.

Ovaj opoziv dio je globalne akcije vezane za Takata zračne jastuke, koji su već godinama predmet sigurnosnih upozorenja širom svijeta.

OVDJE MOŽETE PROVJERITI DA LI JE VAŠE VOZILO POGOĐENO – LINK

Trebate samo ukucati VIN broj.

VIN je jedinstveni i međunarodno standardizirani identifikacijski broj vozila. 17-cifreni broj može se pronaći u redu (E) potvrde o registraciji i u donjem dijelu vašeg vjetrobranskog stakla.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite više informacija, pozovite na naš broj +387 33 257 082 ili koristite e-mail briga_o_kupcu@porschebh.ba.

