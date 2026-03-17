SPC: U nasilju 2004. albanski ekstremisti se posebno obrušili na srpske svetinje

Tanjug

17.03.2026

13:00

Komentari:

0
СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva podsjetila je, povodom 22 godine od talasa nasilja albanskih ekstremista nad Srbima na Kosovu i Metohiji, da je tada protjerano 4.012 Srba, od kojih se većina do danas nije vratila u svoje domove, a da su se ekstremisti posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje i da je uništeno 35 crkava i manastira.

- U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih osam Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbjednosti. Povrijeđeno je najmanje 170 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili s lokalnim Albancima štiteći Srbe i njihovu imovinu. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu - navedeno je u saopštenju SPC.

Мјесто трагедије у Бијељини

Tužilaštvo o tragediji u Bijeljini: Sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Ističe se da je crkva Bogorodice Ljeviške, koja je jedan od najreprezentativnijih spomenika srednjovjekovne Srbije i episkopsko središte Srpske Crkve u srednjem vijeku, unekoliko obnovljena i da je prva liturgija u njoj služena šest godina kasnije, ali da tragovi devastacije i požara nisu otklonjeni.

SPC podsjeća da je to zdanje 2006. stavljeno na listu spomenika pod zaštitom UNESKO-a.

U saopštenju se ukazuje da su se albanski ekstremisti posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje.

- Uništeno je 35 crkava i manastira, a u ovim nezapamćenim vandalskim aktima, od kojih su neki prenošeni uživo na lokalnim kosovskim televizijama (kao na primjer u Podujevu) zauvijek su uništene brojne ikone i nepokretna kulturna dobra koja su vijekovima preživjeli osmansku okupaciju i svjetske ratove - naglašava SPC.

marke novac KM

Dodik: Za povećanje plata 500, za veće penzije i borački dodatak 200 miliona KM

Dodaje se da je 17. mart 2004. godine posebno bolno pogodio srpski narod i Crkvu zbog toga što se sve ovo dogodilo ne u vrijeme ratnog haosa, već u prisustvu više hiljada pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, tzv. kosovske policije i UNMIK-a, od kojih, kako se ističe, niko nije javno preuzeo odgovornost za brojne propuste.

Pročitajte više

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

Potrebna su vam samo tri sastojka: Ovaj jutarnji napitak reguliše probavu

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

4 h

0
Ова четири знака стално праве хаос

Ova četiri znaka stalno prave haos

4 h

0

Više iz rubrike

Несрећа код Сурчина

Jeziva nesreća: Kedijem se zakucao u kamion, samim čudom preživio

5 h

0
Убијени Ненад К.

Ovo je Nenad koji je ubijen čekićem u stanu

6 h

0
Priština Kosovo

22 godine od nasilja Albanaca nad Srbima na KiM

9 h

0
Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

Požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", sumnja se da je podmetnut

17 h

0

Usvojena Rezolucija o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH

Debakl u Briselu: Rute odbio da se sastane sa Denisom Bećirovićem

Oglasila se policija o teškoj nesreći kod zgrade Vlade

Kada se sadi koje cvijeće po mjesecima?

Panika u školi u Šapcu, reagovala policija

