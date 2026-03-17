SPC: U nasilju 2004. albanski ekstremisti se posebno obrušili na srpske svetinje

Srpska pravoslavna crkva podsjetila je, povodom 22 godine od talasa nasilja albanskih ekstremista nad Srbima na Kosovu i Metohiji, da je tada protjerano 4.012 Srba, od kojih se većina do danas nije vratila u svoje domove, a da su se ekstremisti posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje i da je uništeno 35 crkava i manastira.

- U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih osam Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbjednosti. Povrijeđeno je najmanje 170 Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili s lokalnim Albancima štiteći Srbe i njihovu imovinu. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu - navedeno je u saopštenju SPC.

Ističe se da je crkva Bogorodice Ljeviške, koja je jedan od najreprezentativnijih spomenika srednjovjekovne Srbije i episkopsko središte Srpske Crkve u srednjem vijeku, unekoliko obnovljena i da je prva liturgija u njoj služena šest godina kasnije, ali da tragovi devastacije i požara nisu otklonjeni.

SPC podsjeća da je to zdanje 2006. stavljeno na listu spomenika pod zaštitom UNESKO-a.

U saopštenju se ukazuje da su se albanski ekstremisti posebno obrušili na srpske pravoslavne svetinje.

- Uništeno je 35 crkava i manastira, a u ovim nezapamćenim vandalskim aktima, od kojih su neki prenošeni uživo na lokalnim kosovskim televizijama (kao na primjer u Podujevu) zauvijek su uništene brojne ikone i nepokretna kulturna dobra koja su vijekovima preživjeli osmansku okupaciju i svjetske ratove - naglašava SPC.

Dodaje se da je 17. mart 2004. godine posebno bolno pogodio srpski narod i Crkvu zbog toga što se sve ovo dogodilo ne u vrijeme ratnog haosa, već u prisustvu više hiljada pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, tzv. kosovske policije i UNMIK-a, od kojih, kako se ističe, niko nije javno preuzeo odgovornost za brojne propuste.