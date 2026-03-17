Ovo je Nenad koji je ubijen čekićem u stanu

Nenad K. koji je ubijen u luksuznoj zgradi u Čačku poznat je policiji od ranije zbog niza krivičnih djela.

Prema informacijama koje posjeduje "Blic", on je sa trojicom osumnjičenih za ubistvo imao neraščišćene poslovne odnose.

Ubijeni muškarac se teretio za različite kriminalne aktivnosti, među kojima su zelenašenje, preprodaja kradenih automobila, kao i prevare.

Kako je pomenuti portal pisao, pripadnici MUP u Čačku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. M. (1980), V. T. (1982) i F. P. (1985) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su, 15. marta ove godine, tupim predmetom pedesetosmogodišnjem muškarcu nanijeli više povreda po glavi i tijelu, od kojih je preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Tijelo pronađeno u zgradi

Sumnja se da su osumnjičeni i žrtva od ranije u sukobu, kao i da je motiv ubistva neraščišćeni poslovni računi.

Kako je pisano, osumnjičeni za ubistvo je pobjegao sa lica mjesta i policija je intenzivno tragala za njim.

"Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj", kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Prve informacije ukazivale su na to da je ubistvo počinjeno čekićem.

Isplivao snimak sa nadzorne kamere

Policija je pregledala sve snimke zabilježene sigurnosnom kamerom koja se nalazi ispred ulaza.

"Nezvanično, policija je u razmatranje uzela dva video snimka. Na jednom se vidi muškarac koji izlazi iz zgrade i razgovara na telefon, dok se na drugom vide trojica mladića kako užurbamo izlaze iz zgrade", dodaje izvor agencije “RINA”.