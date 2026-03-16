Brutalno ubistvo u centru grada: Muškarac izrešetan u stambenoj zgradi

U stambenoj zgradi u širem centru Čačka došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen jedan muškarac.

Ubica je nakon likvidacije sugrađanina pobjegao i policija za njim intenzivno traga.

Identitet ubijenog muškarac za sada nije poznat.

"Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su odranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj", kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Nadležne ekipe vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvijek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.