Brutalno ubistvo u centru grada: Muškarac izrešetan u stambenoj zgradi

Autor:ATV
16.03.2026
15:50
Komentari:0
U stambenoj zgradi u širem centru Čačka došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen jedan muškarac.
Ubica je nakon likvidacije sugrađanina pobjegao i policija za njim intenzivno traga.
Identitet ubijenog muškarac za sada nije poznat.
"Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su odranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj", kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.
Nadležne ekipe vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvijek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.
