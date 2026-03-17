Logo
Large banner

Stevandić: Samosvijest Srba, uz jačanje Srbije, naša najveća vrijednost

Autor:

ATV

17.03.2026

13:01

Komentari:

4
Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност
Foto: ATV

Ratna generacija je formirala samosvijest Srba u Republici Srpskoj i zato možemo da izguramo ovu rezoluciju. Ta samosvijest, uz jačanje Srbije, je naša najveća vrijednost. Ona ima snagu jer je Srbija jaka i jer je nabavila rakete. I te rakete su naša deklaracija i rezolucija.

Poručio je ovo predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić tokom rasprave o Prijedlogu rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NHD-a i ustaške, nacističke i fašističke ideologije.

"Slava Srbiji koja je jaka da mi možemo da donosimo ovakve deklaracije", naglasio je Stevandić

Poručio je da ova rezolucija nije tema na kojoj narodni poslanici treba da se međusobno vrijeđaju, te, te posebno se obraćajući Nebojši Vukanoviću, naglasio da se ne treba praviti cirkus.

"Meni je jasan pokušaj ljudi koji na svakoj temi pokušavaju da naprave cirkus. I kad naprave cirkus onda kažu da je manja šteta od 100 mudžahedina. Nama je 100 mudžahedina najveća šteta, ovdje su mudžahedini sjekli srpske glave, a tebi (Nebojša Vukanović) to nije šteta jer ti o otadžbinskom ratu ne znaš ništa", rekao je Stevandić.

"Ti si puzao pred kupreškom bojnom, ljubio tamo gdje ne treba Dragana Čovića. Bio je dobar, nije bio ustaša kad si trebao biti ministar. I da sad na ovoj svetoj temi ubacuješ upljuvke i sramotu. Ti si taj koji je puzio pred kupreškom bojnom, ti si taj koji je ljubio, kumio, grlio Dragana Čovića. A kad ti nije dao (ministarsko mjesto) danas je ustaša", dodao je on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (4)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner