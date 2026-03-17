Logo
Large banner

Vrijednost zahtjeva za mehanizaciju iz Mađarske premašila budžet

Autor:

ATV

17.03.2026

13:20

Komentari:

0
Мађарска механизација
Foto: ATV

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske "Progressus" obavještava poljoprivrednike i proizvođače hrane da će danas, 17. marta 2026. biti završeno podnošenje prijava za Javni poziv BTP-26 za nabavku nove mehanizacije, opreme i alata proizvedenih u Mađarskoj.

Elektronski sistem za podnošenje prijava POS na adresi pos.forsrpska.org biće zatvoren za registraciju novih korisnika (otvaranje novih naloga) tačno u 13 sati, dok će podnošenje već započetih prijava biti moguće danas do ponoći, odnosno do 23.59.59.

Razlog zatvaranja Javnog poziva je izuzetno veliki interes podnosilaca prijava, usljed čega je ukupna vrijednost pristiglih zahtjeva premašila planirani budžet namijenjen za ovaj Javni poziv, a kako je u samom pozivu i definisano da "Fondacija zadržava pravo da izmijeni rok za podnošenje prijava i mogućnost da Javni poziv bude zatvoren prije roka navedenog u Javnom pozivu ukoliko zatraženi iznosi u do tada podnesenim prijavama budu premašili ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava".

Fondacija će u narednom periodu pregledati pristigle prijave u skladu sa Javnim pozivom BTP-26, nakon čega će stručne komisije ocijeniti pristigle prijave koje zadovolje formalno-pravne i proceduralne uslove Javnog poziva.

"Zahvaljujemo se svim zainteresovanim poljoprivrednicima i prerađivačima hrane na interesovanju i povjerenju", poručuju organizatori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Mehanizacija

nabavka mehanizacije

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner