Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

27.04.2026 22:33

Mladić (22) koji je jedini preživio tešku saobraćajnu nesreću koja se danas dogodila oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovca kada je vozač "forda" vozio u kontrasmjeru i sudario se direktno sa crnim "golfom", se nalazi u teškom stanju i lekari mu se bore za život, saznaje "Blic". Prema informacijama pomenutog lista, svi putnici iz "golfa" su iz Rume i krenuli su danas u Sloveniju.

Vozač "forda", koji je ušao u kontrasmjer na auto-putu, je porijeklom iz Beograda i on je stradao na licu mjesta. Vozio je brzinom od 130 kilometara na čas nakon ulaska u kontrasmjer na auto-putu.

Mladić koji je jedini preživeo je prebačen iz Šapca u Urgentni centar u Beogradu. Ljekari mu se bore za život zbog teških povreda koje je zadobio.

Još jedna žrtva stravične nesreće na autputu Ruma - Šabac

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovaca kada je, kako se sumnja, vozač “forda” ušao u kontrasmjer na auto-putu i zakucao se u “golf” u kom su bila četiri putnika. Poginule su četiri osobe.

