Bivša predsjednica suda u Novom Travniku osuđena na zatvor

Katica Jozak-Mađar, bivša predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, nepravosnažno je osuđena na jednogodišnju kaznu zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja prilikom zapošljavanja u Sudu.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona u oktobru 2024. godine, koje ju tereti da je zloupotrijebila zvanični položaj prilikom zapošljavanja i unapređenja troje zaposlenih u pravosudnoj instituciji kojom je rukovodila.

Najavljena želba na presudu

Nada Dalipagić, advokatica Jozak-Mađar, rekla je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) da će se na presudu žaliti Kantonalnom sudu u Zenici.

Prema navodima optužnice, Jozak-Mađar je u novembru 2012. bez provedenog konkursa za prijem državnih službenika zaposlila dvoje stručnih saradnika. Prvobitno ih je zaposlila na dvije godine, a potom im je na njihov zahtjev produžavala radni odnos bez provođenja konkursa.

Takođe, u februaru 2013. je bez provedenog konkursa unaprijedila službenika na rukovodeću funkciju iako nije ispunjavao uslov koji se tiče potrebnog radnog iskustva od četiri godine. Postavila ga je na poziciju šefa Odsjeka za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Jozak-Mađar je bila predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku od 2004. do 2023. kada ju je na toj poziciji zamijenio sudija Davor Kelava.

Incident i kazna

Kada je u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine donesena odluka da neće dobiti novi mandat na toj poziciji, napravila je scenu, uzvikujući da je ona najbolji kandidat.

Zbog takvog ponašanja, ali i drugih propusta u radu, uključujući i zapošljavanje u toj pravosudnoj instituciji, Jozak-Mađar je disciplinski kažnjena 2025. smanjenjem plate za 50 odsto na pola godine.

Bila joj je to druga disciplinska kazna. Prethodno je kažnjena novčanom kaznom jer se kao predsjednica Suda miješala u rad sudije tako što mu je oduzela predmet i dodijelila ga drugom, javlja CIN.