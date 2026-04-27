Određen pritvor osumnjičenom za pedofiliju iz Brčkog

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH uvažio je ponovnu žalbu Tužilaštva Brčko distrikta BiH, zbog čega je ponovo uhapšen M.R (49) iz Brčkog te mu je ovaj put određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH uvažio je ponovnu žalbu Tužilaštva Brčko distrikta BiH i dana 24. aprila 2026. godine u cijelosti preinačio Rješenje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49) iz Brčkog, te mu je odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog osnovne sumnje da je počinio krivično d‌jelo „Polni odnos sa d‌jetetom mlađim od 15 godina“.

Osumnjičeni M.R. (49) ponovo je uhapšen 25. aprila.

Podsjećamo, lice je uhapšeno 17. aprila zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo "Polni odnos sa d‌jetetom mlađim od 15 godina“, a Sud mu nakon saslušanja nije odredio pritvor. "Nakon obavještenja dežurnom tužiocu i prijema izvještaja o počinjenom krivičnom d‌jelu iz člana 207d. stav 4) u vezi sa stavom 1) i 2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, Policija Brčko distrikta BiH je pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH provela cijeli niz istražnih mjera i radnji kojima je potvrđeno postojanje osnova sumnje da je lice M.R. (49) iz Brčkog izvršilo kvalifikovani oblik krivičnog d‌jela „Polni odnos sa d‌jetetom mlađim od 15 godina“.

Osnovni sud Brčko distrikta BiH na ročištu od dana 19. aprila 2026. godine odbio je prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49), ali Tužilaštvo Brčko distrikta BiH do trenutka davanja ovog saopštenja nije zaprimilo pisani otpravak rješenja. Nakon prijema rješenja sasvim je izvjesno da će Tužilaštvo Brčko distrikta BiH na isto izjaviti žalbu, rečeno je iz Tužilaštva. Kako su naveli, nakon toga je osumnjičeni ponovo uhapšen.

U ovoj pravnoj stvari, Osnovni sud Brčko distrikta BiH dva puta je odbio prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. cijeneći da nisu ostvareni posebni pritvorski razlozi, pa je Apelacioni sud Brčko distrikta BiH nakon ponovne žalbe Tužilaštva Brčko distrikta BiH u skladu sa svojim nadležnostima sam meritorno odlučio.

U daljem toku istrage, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH će nastaviti da preduzima sve raspoložive istražne radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja svih važnih okolnosti za ovo krivično d‌jelo prikupljanja dovoljno dokaza za donošenje konačne tužilačke odluke u ovom predmetu.

Kada se radi o krivičnim d‌jelima izvršenim na štetu d‌jece i maloljetnika, neizostavna je obaveza cijele društvene zajednice da posebno obazrivo postupa kako bi se izbjegle dalje štetne posljedice i zaštitio interes d‌jeteta, saopšteno je iz Tužilaštva Brko distrikta BiH.