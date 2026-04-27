Detalji teške nesreće: Zakucao se u auto vozeći u kontra smjeru, tri osobe poginule

Stravičan sudar dogodio se na auto-putu Šabac-Ruma kod petlje u Hrtkovcima, gdje su se direktno sudarila dva vozila, a prema prvim informacijama sumnja se da je vozač "forda" ušao u kontra smjer i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo u kom je bila porodica.
- Sumnja se da je neko od njih vozio suprotnim smjerom. Navodno je ovaj sa "fordom" ušao u kontra smjer i zakucao se u drugi auto u kom je bila porodica - navodi izvor Kurira i dodaje da za sada ima troje stradalih.
- Tri osobe su stradale, međutim, ima i povrijeđenih, intervencija je još uvijek u toku.
Sudeći po fotografijama nesreće, udes je bio jeziv.
- Svuda je srča po putu, automobil je maltene prepolovljen, prizori su jezivi. Na licu mjesta nalaze se ekipe hitne pomoći, policije, kao i vatrogasci - dodaje sagovornik pomenutog portala.
Podsetimo, saobraćaj na ovoj dionici auto-puta u potpunosti je obustavljen.
Na terenu su ekipe hitnih službi koje zbrinjavaju povrijeđene i obavljaju uviđaj.
