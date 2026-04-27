Zorica Brunclik prvi put u javnosti nakon operacije: Ne skida osmijeh sa lica

Pjevačica Zorica Brunclik nakon nedavne operacije i perioda oporavka prvi put se pojavila na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", i to poslije gotovo dva mjeseca pauze.
Od nje se ne odvajaju ćerka Zlata i suprug Kemiš, koji su u njenom timu.
Zorica je iz kombija izašla u bijeloj jakni, vidno nasmijana i raspoložena.
- Dobar dan, kako ste - upitala je Zorica.
Na konstataciju da je svima nedostajao njen osmijeh, ali i na pitanje kako se osjeća, Zorica je kratko poručila:
- Kako izgledam?
Njeno pojavljivanje u Šimanovcima izazvalo je pravu euforiju među prisutnima, kako u produkciji, tako i među takmičarima i članovima žirija.
Zorica je izgledala svježe, i da dobro napreduje oporovak, a nije manjkalo ni dobrog raspoloženja, a pažnju je privukao i njen stajling.
Nema sumnje da će dolazak legendarne pjevačice odmah podići atmosferu na snimanju i donijeti posebnu energiju u studiju.
Kolege iz emisije nisu krile iznenađenje njenim povratkom, dok su takmičari isticali da im je bilo posebno značajno da nastupaju pred njom, što je mnogima donelo i dodatnu tremu, ali i motivaciju da pokažu maksimum.
