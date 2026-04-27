Zorica Brunclik prvi put u javnosti nakon operacije: Ne skida osmijeh sa lica

ATV
27.04.2026 14:07

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Foto: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Pjevačica Zorica Brunclik nakon nedavne operacije i perioda oporavka prvi put se pojavila na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", i to poslije gotovo dva mjeseca pauze.

Od nje se ne odvajaju ćerka Zlata i suprug Kemiš, koji su u njenom timu.

брза вожња

Hronika

Vozio 130 na sat u kontra smjeru, pa izazvao nesreću

Zorica je iz kombija izašla u bijeloj jakni, vidno nasmijana i raspoložena.

- Dobar dan, kako ste - upitala je Zorica.

Na konstataciju da je svima nedostajao njen osmijeh, ali i na pitanje kako se osjeća, Zorica je kratko poručila:

- Kako izgledam?

Njeno pojavljivanje u Šimanovcima izazvalo je pravu euforiju među prisutnima, kako u produkciji, tako i među takmičarima i članovima žirija.

bojan kresojevic

Banja Luka

Kresojević izignorisao pitanje: Gdje je usmjeren novac za banjalučki aerodrom?

Zorica je izgledala svježe, i da dobro napreduje oporovak, a nije manjkalo ni dobrog raspoloženja, a pažnju je privukao i njen stajling.

Nema sumnje da će dolazak legendarne pjevačice odmah podići atmosferu na snimanju i donijeti posebnu energiju u studiju.

Kolege iz emisije nisu krile iznenađenje njenim povratkom, dok su takmičari isticali da im je bilo posebno značajno da nastupaju pred njom, što je mnogima donelo i dodatnu tremu, ali i motivaciju da pokažu maksimum.

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Dječak zadobio teške povrede od strujnog udara: Ljekari mu se bore za život

2 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са новоименованим амбасадором Краљевине Саудијске Арабије у БиХ Анасом Абдулрахманом О. ал Васедијем

Republika Srpska

Cvijanović sa ambasadorom Saudijske Arabije o realizaciji projekata

2 h

0
Апликација за претраживање Гугл

Svijet

Gugl kažnjen sa 254.000 dolara zbog neuklanjanja sadržaja

2 h

0
Црнадак оснива нову странку: Како је реаговао Станивуковић?

Banja Luka

Crnadak osniva novu stranku: Kako je reagovao Stanivuković?

2 h

0

Više iz rubrike

Јасна Миленковић Јами стоји на плажи и позира у црној хаљини

Scena

Pjevačica uskoro puni 60, a ima djevojačku figuru: ''Svi me napadaju''

3 h

0
Трагедија пред концерт славне Шакире

Scena

Tragedija pred koncert slavne Šakire

5 h

0
Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

Scena

Haris Džinović: Takvim ljudima fali daska u glavi

6 h

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.

Scena

Otkrivena tajna o velikom hitu Nede Ukraden

7 h

0

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner