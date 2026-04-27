Otkrivena tajna o velikom hitu Nede Ukraden

Hit "Zora" od Nede Ukraden, jedna je od njenih najproslavljenijih numera za koju mnogi tvrde da je njena lična karta.

Neda je svojevremeno govorila o komplikacijama sa saradnicima koje su se javile oko ove pjesme, a manje je poznato da je bila ponuđena drugoj velikoj zvijezdi da je otpjeva.

Naime, prvobitno je hit napisan za njenog kolegu Zdravka Čolića koji je odbio da je snimi. Neda je u jednoj izjavi medija priznala da ni njoj nije svidio prvobitno jedan dio teksta, ali je nakon korekcije ipak snimila numeru.

"Pjesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novković i nas dvoje smo se nekoliko puta posvađali oko samog naslova pjesme. Prvo smo je nazvali ‘Jovane, zora je’, pa ‘Milane, zora je’. Posljednja i konačna verzija je ‘Zora je’. Na kraju sam pozvala Marinu Tucaković koja je napisala samo jedan stih, a to je: ‘Suza je iz oka kanula’. Njoj je taj stih donio više od 100 hiljada eura", rekla je Neda svojevremeno, prenosi "Avaz".