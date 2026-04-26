Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

Povodom eksplicitnog snimka Dare Bubamare koji je isplivao u javnost tada oglasile su se i njene brojne kolege, a među njima je i reper Vuk Mob.

On je otkrio koju glasovnu poruku je nakon skandala sa snimkom uputio koleginici.

Pjevačica Dara Bubamara našla se u centru pažnje nakon što je u javnost dospjela njena intimna glasovna poruka, u kojoj govori o privatnim trenucima sa partnerom. Zbog toga se danima suočava s brojnim komentarima, od šaljivih do onih znatno kritičnijih.

U svom prepoznatljivom stilu, Dara je brzo reagovala i uputila odgovor svima koji su odlučili da zavire u njen privatni život.

Ona je objavila snimak iz jednog televizijskog priloga na kome se smije i time svima stavila do znanja da je loši komentari ne zanimaju, te da je intimna govorna poruka i njen sadržaj koji je obišao Srbiju uopšte ne dotiču.

Ipak, ovo nije prvi put da pjevačicina "spavaća soba i dešavanje u istoj" završe u estradnom etru.

Podsjetimo, pre nekoliko nekoliko godina intimne fotografije pjevačice Dare Bubamare procurile su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže.

Povodom eksplicitnog snimka Dare Bubamare koji je isplivao u javnost tada oglasile su se i njene brojne kolege, a među njima je i reper Vuk Mob, koji je otkrio koju glasovnu poruku je nakon skandala sa snimkom uputio koleginici.

"Dari sam odmah poslao glasovnu poruku i rekao joj da imam djevojku, ženu, sve ih ostavljam, samo javljaj. Imam dva poroka, alkohol i žene", izjavio je tada poznati reper za "Ekskluziv".

Otkriveno ko je misteriozni dečko Dare Bubamare

Podsjetimo, nedavno je kao bomba odjeknula vijest u medijima da Dara Bubamaraima novog, 20 godina mlađeg dečka.

Posljednjih dana pjevačica je u centru pažnje zbog glasovne poruke koja je dospjela u javnost, a u kojoj priča o svojoj vezi sa mlađanim muškarcem.

Svi su se pitali ko je misteriozni čovjek koji ljubi Daru, a u pitanju je partner mlađi od nje dvije decenije.

Iako su se u javnosti pojavile brojne spekulacije da je njen izabranik izuzetno imućan i uspješan biznismen iz inostranstva, istina o njegovom zanimanju je ipak drugačija.

Naime, kako se navodi, dečko Dare Bubamare radi u jednom restoranu kao menadžer, pisao je "Kurir".