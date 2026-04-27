Cvijanović sa ambasadorom Saudijske Arabije o realizaciji projekata

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa novoimenovanim ambasadorom Kraljevine Saudijske Arabije u BiH Anasom Abdulrahmanom O. al Vasedijem

Tokom nastupne posjete ambasadora Al Vasedija, sagovornici su razgovarali o mogućnostima unapređenja dosadašnje uspješne saradnje Saudijske Arabije sa svim nivoima vlasti u BiH. Na sastanku je bilo riječi i o realizaciji projekata koje ova zemlja finansira u Republici Srpskoj, kao i o drugim aktuelnim temama.

Ovom prilikom, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je novoimenovanom ambasadoru Al Vasediju poželjela uspješnu diplomatsku misiju u BiH.