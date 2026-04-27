Cvijanović sa ambasadorom Saudijske Arabije o realizaciji projekata

27.04.2026 13:41

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са новоименованим амбасадором Краљевине Саудијске Арабије у БиХ Анасом Абдулрахманом О. ал Васедијем
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa novoimenovanim ambasadorom Kraljevine Saudijske Arabije u BiH Anasom Abdulrahmanom O. al Vasedijem

Tokom nastupne posjete ambasadora Al Vasedija, sagovornici su razgovarali o mogućnostima unapređenja dosadašnje uspješne saradnje Saudijske Arabije sa svim nivoima vlasti u BiH. Na sastanku je bilo riječi i o realizaciji projekata koje ova zemlja finansira u Republici Srpskoj, kao i o drugim aktuelnim temama.

Ovom prilikom, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je novoimenovanom ambasadoru Al Vasediju poželjela uspješnu diplomatsku misiju u BiH.

Željka Cvijanović

ambasador Saudijske Arabije

Sastanak

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Pročitajte više

Апликација за претраживање Гугл

Svijet

Gugl kažnjen sa 254.000 dolara zbog neuklanjanja sadržaja

3 h

0
Црнадак оснива нову странку: Како је реаговао Станивуковић?

Banja Luka

Crnadak osniva novu stranku: Kako je reagovao Stanivuković?

3 h

0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић разговарао је са губернатором Ивановске области Руске Федерације Станиславом Сергејевичем Воскресенским.

Republika Srpska

Mastilović sa Voskresenskim: Odupiremo se pokušajima falsifikovanja istorije

3 h

0
Црвени крпељ на људској кожи.

Zdravlje

Ako vas ujede krpelj, jednu stvar nikako ne smijete da radite

3 h

0

Više iz rubrike

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић разговарао је са губернатором Ивановске области Руске Федерације Станиславом Сергејевичем Воскресенским.

Republika Srpska

Mastilović sa Voskresenskim: Odupiremo se pokušajima falsifikovanja istorije

3 h

0
Предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastaviti razvoj Kozarske Dubice kao uspješne opštine

4 h

1
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије.

Republika Srpska

Konferencija o presudama Suda BiH; Veliki broj boraca se pridružio govornicima

4 h

2
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić u Strazburu na otvaranju izložbe o Jasenovcu

9 h

0

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

