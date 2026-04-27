Ako vas ujede krpelj, jednu stvar nikako ne smijete da radite

27.04.2026 13:25

Црвени крпељ на људској кожи.
Foto: Erik Karits/Pexels

Ujed krpelja može biti opasan, zato je potrebno dobro pregledati tijelo, noge, ruke, stomak nakon boravka u prirodi. Ono što može biti opasno je što krpelji prenose lajmsku bolest, krpeljski meningoencefalitis, kao i tularemiju, zbog čega se savjetuje odlazak ljekaru ukoliko ste ga primjetili i kako bi bio pravilno uklonjen sa kože.

Kako se bliži 1. maj, mnogi ljubitelji prirode uživaće na otvorenom, a stručnjaci savjetuju da budete oprezni.

Dr Dragan Paunović, šef Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku ZJZ "Timok" kaže da je pregled tijela od velikog značaja nakon boravka u prirodi, kao i da nema mjesta panici ako utvrdite da imate krpelja.

- Ukoliko se nađemo u prirodi, vrlo je bitno da nakon povratka kući, prilikom tuširanja, provjerimo naše tijelo da li imamo nekog zakačenog krpelja. Ukoliko ustanovimo da imamo, to nije razlog za paniku. Potrebno je samo da se obratimo našem ljekaru da bi se to na stručan način otklonilo - rekao je dr Paunović.

Prema njegovim riječima, ljudi često prave grešku tako što sami pokušaju da uklone krpelja na različite načine, što može samo pogoršati situaciju. Stoga je od velikog značaja odmah se javiti u najbližu nadležnu zdravstvenu ustanovu gdje će krpelj biti stručno uklonjen.

- Mnogi pokušaju sami da skinu krpelja. Ne smijemo premazivati krpelja alkoholom, acetonom i nekim kremama. Važno je da on ne povrati svoj sadržaj nazad u nas i time napravi veći problem nego što jeste. Potrebno je obratiti se ljekaru gdje će krpelj mehaničkim putem biti uklonjen - zaključio je dr Paunović.

