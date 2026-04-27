Kako oprati bijele patike bez mašine: Potrebno vam je samo 5 minuta

Pranje bijelih patika u veš mašini rijetko završi onako kako se nadate. Platno požuti, gumeni đon ispuca, a pertle se istegnu i izgube oblik.

Pravo rješenje stoji u kuhinjskom ormariću i košta jedva dvadesetak dinara.

Za pet minuta rada vratićete im fabrički sjaj, bez agresivnih hemikalija i bez bubnja.

Zašto mašina uništava bijele patike

Centrifuga lupa patike o staklo i metal, pa lijepak na đonu popušta. Topla voda iznad 30 stepeni razvlači platno i otapa boje sa pertli koje onda oboje bijelu površinu.

Dodajte tome i prejak deterdžent koji ostavlja žućkasti film, pa dobijete patike koje izgledaju starije nego što jesu.

Trik od 20 dinara koji mijenja sve

Tajna je u kašičici sode bikarbone i kapi paste za zube bijele boje, bez gela.

Ova kombinacija razgrađuje masnoću, podiže prljavštinu iz vlakana i neutrališe žute mrlje od znoja i prašine.

Soda košta sitno, a jedna kesica vam je dovoljna za desetak temeljnih čišćenja.

Pomiješajte dvije kašike sode sa kašikom paste i malo mlake vode, dok ne dobijete gustu kremu.

Nanesite je starom četkicom za zube na platno i đon, kružnim pokretima.

Ostavite da djeluje pet minuta, pa obrišite vlažnom krpom.

Kako izgleda čišćenje bijelih patika korak po korak

Izvadite pertle i uložak iz patike

Mekom četkom otresite suvu prašinu i pijesak

Nanesite pastu od sode i razmažite je po cijeloj površini

Sačekajte tačno pet minuta, ne duže od toga

Obrišite čistom mikrofiber krpom natopljenom u mlaku vodu

Uvijte patike u beli papirni ubrus dok se suše

Bijeli papir upija vlagu i sprečava pojavu novih žutih krugova. Ovaj korak preskače većina ljudi, a baš on čuva boju.

Da li mogu da operem bijele patike bez sode bikarbone

Možete, koristite bijelo sirće i vodu u odnosu jedan na dva. Sirće rastvara naslage znoja i vraća sjaj platnu, dok blago dezinfikuje unutrašnjost patike. Rezultat je vidljiv poslije prvog tretmana.

Greške koje upropaste bijeljenje platnenih patika

Najčešća greška je sušenje na direktnom suncu. UV zraci u kombinaciji sa vlagom stvaraju žute oreole oko đona koje poslije teško skidate.

Druga greška je varikina, koja na pamučnom platnu radi obrnuto i daje prljavo žutu nijansu umjesto bijele.

Izbjegavajte i sljedeće poteze:

Ne sušite patike na radijatoru, lijepak puca

Ne perite pertle zajedno sa patikama, požute jedne od drugih

Ne koristite žute sunđere, ostavljaju trag na platnu

Kako produžiti život bijelim patikama

Poslije svakog nošenja prebrišite đon vlažnom maramicom. Tako prljavština ne stigne da uđe u poroznu gumu.

Jednom mjesečno uradite kompletno pranje bijelih patika ovim trikom i nikada se neće vratiti u stanje kakve su bile prije čišćenja.

Pertle perite odvojeno, u činiji sa toplom vodom i kašikom sode. Ostavite ih dvadeset minuta, pa isperite. Bijele kao snijeg, bez ijedne mrlje.

(Krstarica)