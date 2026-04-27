Kako oprati bijele patike bez mašine: Potrebno vam je samo 5 minuta

27.04.2026 12:47

Бијеле патике са пертлама.
Foto: José Martin Segura Benites/Pexels

Pranje bijelih patika u veš mašini rijetko završi onako kako se nadate. Platno požuti, gumeni đon ispuca, a pertle se istegnu i izgube oblik.

Pravo rješenje stoji u kuhinjskom ormariću i košta jedva dvadesetak dinara.

TUŽILAŠTVO-KANTONA-SARAJEVO-140925

Hronika

Žena uhapšena u akciji "Aries" predata Tužilaštvu

Za pet minuta rada vratićete im fabrički sjaj, bez agresivnih hemikalija i bez bubnja.

Zašto mašina uništava bijele patike

Centrifuga lupa patike o staklo i metal, pa lijepak na đonu popušta. Topla voda iznad 30 stepeni razvlači platno i otapa boje sa pertli koje onda oboje bijelu površinu.

Dodajte tome i prejak deterdžent koji ostavlja žućkasti film, pa dobijete patike koje izgledaju starije nego što jesu.

Trik od 20 dinara koji mijenja sve

Tajna je u kašičici sode bikarbone i kapi paste za zube bijele boje, bez gela.

Институт за јавно здравство РС

Društvo

Institut nabavio serum protiv ujeda zmije: Količina dovoljna za dvije godine

Ova kombinacija razgrađuje masnoću, podiže prljavštinu iz vlakana i neutrališe žute mrlje od znoja i prašine.

Soda košta sitno, a jedna kesica vam je dovoljna za desetak temeljnih čišćenja.

Pomiješajte dvije kašike sode sa kašikom paste i malo mlake vode, dok ne dobijete gustu kremu.

Nanesite je starom četkicom za zube na platno i đon, kružnim pokretima.

Ostavite da djeluje pet minuta, pa obrišite vlažnom krpom.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Sve krize u BiH su rezultat spoljnih antidejtonskih intervencija

Kako izgleda čišćenje bijelih patika korak po korak

  • Izvadite pertle i uložak iz patike
  • Mekom četkom otresite suvu prašinu i pijesak
  • Nanesite pastu od sode i razmažite je po cijeloj površini
  • Sačekajte tačno pet minuta, ne duže od toga
  • Obrišite čistom mikrofiber krpom natopljenom u mlaku vodu
  • Uvijte patike u beli papirni ubrus dok se suše

Bijeli papir upija vlagu i sprečava pojavu novih žutih krugova. Ovaj korak preskače većina ljudi, a baš on čuva boju.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nastaviti razvoj Kozarske Dubice kao uspješne opštine

Da li mogu da operem bijele patike bez sode bikarbone

Možete, koristite bijelo sirće i vodu u odnosu jedan na dva. Sirće rastvara naslage znoja i vraća sjaj platnu, dok blago dezinfikuje unutrašnjost patike. Rezultat je vidljiv poslije prvog tretmana.

Greške koje upropaste bijeljenje platnenih patika

Najčešća greška je sušenje na direktnom suncu. UV zraci u kombinaciji sa vlagom stvaraju žute oreole oko đona koje poslije teško skidate.

Druga greška je varikina, koja na pamučnom platnu radi obrnuto i daje prljavo žutu nijansu umjesto bijele.

илу-таблете-15102025

Zdravlje

Povučen lijek protiv gorušice: Evo kako da prepoznate pravi

Izbjegavajte i sljedeće poteze:

  • Ne sušite patike na radijatoru, lijepak puca
  • Ne perite pertle zajedno sa patikama, požute jedne od drugih
  • Ne koristite žute sunđere, ostavljaju trag na platnu

Kako produžiti život bijelim patikama

Poslije svakog nošenja prebrišite đon vlažnom maramicom. Tako prljavština ne stigne da uđe u poroznu gumu.

Jednom mjesečno uradite kompletno pranje bijelih patika ovim trikom i nikada se neće vratiti u stanje kakve su bile prije čišćenja.

конференција Саво Минић

Republika Srpska

Konferencija o presudama Suda BiH; Veliki broj boraca se pridružio govornicima

Pertle perite odvojeno, u činiji sa toplom vodom i kašikom sode. Ostavite ih dvadeset minuta, pa isperite. Bijele kao snijeg, bez ijedne mrlje.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Drvenom motkom razbio 30 automobila

4 h

0
Жена сједи на столици, виде јој се само стопала, док обува црне ципеле са ниском потпетицом.

Stil

Od kancelarije do ulice: Niske potpetice osvajaju proljeće

4 h

0
Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума

BiH

Prekinuta sjednica Doma naroda zbog nedostatka kvoruma

4 h

1
Утврђен идентитет младића који је пронађен у кањону Врбаса

Hronika

Utvrđen identitet mladića koji je pronađen u kanjonu Vrbasa

4 h

0

Više iz rubrike

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Savjeti

Kako se riješiti korova: Potrebna vam je samo ključala voda

7 h

0
Колико брзо бисте требали претрчати километар у зависности од доби

Savjeti

Koliko brzo biste trebali pretrčati kilometar u zavisnosti od dobi

8 h

0
Роштиљ за месо

Savjeti

Očitite roštilj bez puno truda: Sastojke sigurno imate kod kuće

1 d

0
Крст у Српској православној цркви.

Savjeti

Sveštenici savjetuju šta uraditi sa svetom vodicom kada donesete novu

1 d

0

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner