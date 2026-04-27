Kako oprati bijele patike bez mašine: Potrebno vam je samo 5 minuta

Pranje bijelih patika u veš mašini rijetko završi onako kako se nadate. Platno požuti, gumeni đon ispuca, a pertle se istegnu i izgube oblik.
Pravo rješenje stoji u kuhinjskom ormariću i košta jedva dvadesetak dinara.
Za pet minuta rada vratićete im fabrički sjaj, bez agresivnih hemikalija i bez bubnja.
Centrifuga lupa patike o staklo i metal, pa lijepak na đonu popušta. Topla voda iznad 30 stepeni razvlači platno i otapa boje sa pertli koje onda oboje bijelu površinu.
Dodajte tome i prejak deterdžent koji ostavlja žućkasti film, pa dobijete patike koje izgledaju starije nego što jesu.
Tajna je u kašičici sode bikarbone i kapi paste za zube bijele boje, bez gela.
Ova kombinacija razgrađuje masnoću, podiže prljavštinu iz vlakana i neutrališe žute mrlje od znoja i prašine.
Soda košta sitno, a jedna kesica vam je dovoljna za desetak temeljnih čišćenja.
Pomiješajte dvije kašike sode sa kašikom paste i malo mlake vode, dok ne dobijete gustu kremu.
Nanesite je starom četkicom za zube na platno i đon, kružnim pokretima.
Ostavite da djeluje pet minuta, pa obrišite vlažnom krpom.
Bijeli papir upija vlagu i sprečava pojavu novih žutih krugova. Ovaj korak preskače većina ljudi, a baš on čuva boju.
Možete, koristite bijelo sirće i vodu u odnosu jedan na dva. Sirće rastvara naslage znoja i vraća sjaj platnu, dok blago dezinfikuje unutrašnjost patike. Rezultat je vidljiv poslije prvog tretmana.
Najčešća greška je sušenje na direktnom suncu. UV zraci u kombinaciji sa vlagom stvaraju žute oreole oko đona koje poslije teško skidate.
Druga greška je varikina, koja na pamučnom platnu radi obrnuto i daje prljavo žutu nijansu umjesto bijele.
Izbjegavajte i sljedeće poteze:
Poslije svakog nošenja prebrišite đon vlažnom maramicom. Tako prljavština ne stigne da uđe u poroznu gumu.
Jednom mjesečno uradite kompletno pranje bijelih patika ovim trikom i nikada se neće vratiti u stanje kakve su bile prije čišćenja.
Pertle perite odvojeno, u činiji sa toplom vodom i kašikom sode. Ostavite ih dvadeset minuta, pa isperite. Bijele kao snijeg, bez ijedne mrlje.
