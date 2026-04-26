Sveštenici savjetuju šta uraditi sa svetom vodicom kada donesete novu

26.04.2026 12:21

Крст у Српској православној цркви.
Sveta vodica zauzima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji, ali među vjernicima često postoje nedoumice o njenom značaju i pravilnoj upotrebi. Mnogi se pitaju koliko dugo može da stoji u domu, da li gubi svoju blagodat i šta treba uraditi sa starom vodicom kada se donese nova.

Iako odgovori postoje u crkvenom predanju, sveštenici ističu da je važno razumjeti i dublji smisao ove svetinje, a ne posmatrati je samo kao dio običaja.

Снијег

Društvo

Hladni tuš za praznike: Meteorolog najavio nagli pad temperature i snijeg

Zašto je sveta vodica važna?

Osvećena voda koristi se u brojnim crkvenim obredima i smatra se simbolom Božjeg blagoslova. Njome se osveštavaju domovi, hramovi, predmeti, ali i prostor u kojem ljudi žive i rade.

Poseban značaj ima u svetoj tajni krštenja, gdje prema hrišćanskom učenju predstavlja simbol duhovnog preporoda i novog života.

Veliko i malo osvećenje vode

U pravoslavnoj tradiciji postoje dvije vrste osvećenja vode – veliko i malo vodoosvećenje.

Veliko vodoosvećenje obavlja se na Krstovdan i Bogojavljenje i tada se osvećuje bogojavljenska vodica, koju mnogi vjernici čuvaju tokom cijele godine. Ona se koristi u posebnim trenucima, poput bolesti, nevolje ili duhovnih iskušenja.

Полиција Србија

Hronika

Automobil sletio sa puta: Mladić poginuo, dvojica teško povrijeđena

Malo vodoosvećenje vrši se tokom godine, najčešće prilikom osvećenja domova ili drugih crkvenih obreda.

Koliko dugo može da se čuva sveta vodica?

Jedno od najčešćih pitanja među vjernicima jeste koliko dugo sveta vodica može da ostane u kući.

Prema crkvenom učenju, naročito kada je riječ o bogojavljenskoj vodici, ona može da se čuva veoma dugo i ne smatra se da gubi svoju blagodat. Mnoge porodice imaju običaj da je čuvaju godinama i da svake godine dodaju malu količinu nove vodice u staru.

Šta uraditi sa starom vodicom?

Sveštenici upozoravaju da se sveta vodica nikada ne baca na neprimjeren način.

илу-главобоља-26102025

Zdravlje

Simptomi koji se javljaju 7 dana prije moždanog udara

Ako ostane višak, preporučuje se da se sipa u prirodu – u rijeku, bunar, zemlju ili cvijeće, na mjesto gdje neće biti izložena gaženju ili nepoštovanju, prenosi “Ona.rs“.

Suština nije samo u običaju

Sveštenici često podsjećaju da sveta vodica sama po sebi nema puni smisao ukoliko nije praćena istinskim duhovnim životom.

Post, molitva, ispovijest, pričest i dobra djela predstavljaju temelj vjere, dok je osvećena vodica simbol blagoslova i podsjetnik na duhovnu obnovu doma i porodice.

Pročitajte više

Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila više od 200 ukrajinskih dronova

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026. године, док вршилац дужности државног тужиоца Тод Бланш и директор ФБИ-ја Каш Пател слушају.

Svijet

Tramp: Nije bilo upozorenja o prijetnjama

1 h

0
Четири козе стоје поред зида

Društvo

Vlasnik izgubio koze, u pomoć stigla Gorska služba spašavanja

1 h

0
Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Srbija

Tlo ne miruje: Zemljotres pogodio Srbiju

2 h

0

Više iz rubrike

Коприва у здјели

Savjeti

Pred Đurđevdan obavezno unesite ovu biljku u kuću: Vjeruje se da štiti ukućane od bolesti i nesreće

20 h

0
Прозор, чишћење

Savjeti

Trik za blistavo čiste prozore: Potreban vam je samo omekšivač

1 d

0
Да ли се Ђурђевдан ове године слави мрсно или посно?

Savjeti

Da li se Đurđevdan ove godine slavi mrsno ili posno?

1 d

0
Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Savjeti

Najbolji lijek za mamurluk: Ovo izbjegavajte dan nakon pijanke

2 d

1

  • Najnovije

13

19

Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

13

15

MUP Srpske izdao važno upozorenje: Ako dobijete ovu poruku - odmah je obrišite

13

08

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

13

05

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

12

53

Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner