Tlo ne miruje: Zemljotres pogodio Srbiju

Slab zemljotres jačine 1,6 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je jutros u rejonu Divčibara, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema podacima Zavoda, potres se dogodio 26. aprila 2026. godine u 10.19 časova, a epicentar je bio na području kod Divčibara, na dubini od oko 7 kilometara ispod površine zemlje.
Ovakvi zemljotresi su slabog intenziteta i po pravilu ne izazivaju materijalnu štetu, ali ih stanovnici bliže epicentru mogu osjetiti kao kratko i blago podrhtavanje tla, prenosi Kurir.
