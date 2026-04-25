Kamion udario u autobusko stajalište, ima povrijeđenih

Autor:ATV
Oko 11.15 časova u beogradskom naselju Kaluđerica, u Ulici vojvode Stepe Stepanovića, dogodila se saobraćajna nezgoda kada je kamion udario u autobusko stajalište, saznaje Telegraf.
Prema prvim informacijama, u trenutku nezgode na stanici se nalazila starija žena koja je tom prilikom povrijeđena, nakon što je na nju pala konstrukcija stajališta. Ona je vozilom Službe hitne pomoći prevezena u Urgentni centar, gdje joj je ukazana ljekarska pomoć.
Na licu mesta intervenisala je policija, koja obavlja uviđaj i utvrđuje sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode. Zasad nije poznato šta je tačno uzrokovalo da kamion udari u stajalište.
