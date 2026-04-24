Macut: Omogućiti generalu Mladiću liječenje u Srbiji

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut apelovao je da se generalu Ratku Mladiću omogući povratak u Srbiju, da tu nastavi da živi pod kontrolom srpskih ljekara koji bi vodili brigu o njemu.

Macut je istakao da Srbija daje sve garancije za boravak generala Mladića da bi nastavio da se adekvatno liječi u zemlji, naglasivši da ovo nije prvi pokušaj da Srbija daje garancije.

"Ovo je humanitarni aspekt borbe za život i to izlazi izvan okvira tribunala i mjera sankcionisanja", rekao je Macut Srni.

Premijer Macut je naveo da će Vujić 12. juna biti u UN na redovnom zasjedanju Savjeta bezbjednosti gd‌je će i tada govoriti o tome.

"Nadamo se da ćemo do tada imati odgovor na ovo pitanje jer je general životno ugrožen", rekao je Macut.