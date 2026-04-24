Logo
Large banner

Macut: Omogućiti generalu Mladiću liječenje u Srbiji

Autor:

ATV
24.04.2026 14:26

Komentari:

0
Мацут: Омогућити генералу Младићу лијечење у Србији
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut apelovao je da se generalu Ratku Mladiću omogući povratak u Srbiju, da tu nastavi da živi pod kontrolom srpskih ljekara koji bi vodili brigu o njemu.

Macut je istakao da Srbija daje sve garancije za boravak generala Mladića da bi nastavio da se adekvatno liječi u zemlji, naglasivši da ovo nije prvi pokušaj da Srbija daje garancije.

"Ovo je humanitarni aspekt borbe za život i to izlazi izvan okvira tribunala i mjera sankcionisanja", rekao je Macut Srni.

Premijer Macut je naveo da će Vujić 12. juna biti u UN na redovnom zasjedanju Savjeta bezbjednosti gd‌je će i tada govoriti o tome.

"Nadamo se da ćemo do tada imati odgovor na ovo pitanje jer je general životno ugrožen", rekao je Macut.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner