Vujić: Elez pušten nakon što je odležao kaznu

Darko Elez ili bilo koji drugi osuđenik ne bi bio pušten iz zatvora da sud nije konstatovao da je izdržao kaznu na koju je bio osuđen, rekao je za ATV ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

Na pitanje kako je Elez za pet godina odležao zatvorsku kaznu od 20 godina zatvora koja mu je 2021. izrečena u BiH Vujić kaže da postoje određena pravna pravila koja sudovi moraju poštovati.

”To nije samo pet godina otkako je on bio u Republici Srbiji. Naravno sudovi su ti koji vode računa o tome i sigurno je odležao onu zatvorsku kaznu na koju je bio osuđen. U to imate uračunavanje pritvora, boravka u pritvorskoj jedinici, izdržavanje kazne koja je bila izrečena u BiH i izdržavanje kazne koja je sprovedena u Srbiji”, rekao je Vujić.

Hronika Darko Elez pušten iz zatvora kao slobodan čovjek!

On kaže da se, bez obzira na koje je krivično djelo neko osuđen, mora voditi računa i o pravima koja se garantuju licima koja su osuđena i koja moraju izdržavati zatvorsku kaznu.

”Sudije su nadležne za kontrolu kazne i sigurno niko nikog ne bi pustio iz zatvora da sud nije konstatovano da je odležao, odnosno izdržao zatvorsku kaznu na koju je osuđen”, istakao je Vujić.

On kaže da građani često mogu biti zbunjeni zbog anglosaksonskog sistema u kojem se kazne za svako djelo matematički sabiraju.

”U cijeloj Evropi toga nema, jer se izriče jedinstvena kazna koje ne može biti veća od propisanog zakonskog maksimuma za određenu vrstu krivičnih djela. Ako je propisana kazna 20 ili 40 godina, kada se objedini ona ne može biti iznad propisanog zakonskog maksimuma. Neko će reći da postoji i doživotna kazna. Da, postoji, ali samo za određena krivična djela”, rekao je Vujić.