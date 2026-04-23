Kurti imenovao novog glavnog pregovarača u dijalogu sa Beogradom

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odredio je Agrona Bajramija za glavnog pregovarača Prištine u tehničkom dijalogu sa Beogradom, saopšteno je iz vlade privremenih institucija.

Bajrami je i predstavnik Prištine u Belgiji.

Glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom za vrijeme prethodne vlade privremenih institucija bio je Besnik Bisljimi.

Ministar spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Glauk Konjufca izjavio je krajem februara u razgovoru sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom da će proces dijaloga biti pod vođstvom ministarstva spoljnih poslova privremenih institucija.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je tada da je pregovarač prištinske strane u dijalogu, bez obzira na kadrovsko rješenje, isključivo predstavnik Privremenih institucija samouprave i istakao da je, u skladu s Rezolucijom 1244 SB UN i Rezolucijom GS UN (2010), dijalog statusno neutralan.