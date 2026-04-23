Kurti imenovao novog glavnog pregovarača u dijalogu sa Beogradom

Autor:ATV
Komentari:1
Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odredio je Agrona Bajramija za glavnog pregovarača Prištine u tehničkom dijalogu sa Beogradom, saopšteno je iz vlade privremenih institucija.
Bajrami je i predstavnik Prištine u Belgiji.
Glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom za vrijeme prethodne vlade privremenih institucija bio je Besnik Bisljimi.
Ministar spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Glauk Konjufca izjavio je krajem februara u razgovoru sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom da će proces dijaloga biti pod vođstvom ministarstva spoljnih poslova privremenih institucija.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je tada da je pregovarač prištinske strane u dijalogu, bez obzira na kadrovsko rješenje, isključivo predstavnik Privremenih institucija samouprave i istakao da je, u skladu s Rezolucijom 1244 SB UN i Rezolucijom GS UN (2010), dijalog statusno neutralan.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
11 h0
Srbija
13 h0
Srbija
15 h0
Srbija
21 h0
Najnovije
09
13
09
07
09
04
09
01
08
56
Trenutno na programu