Muškarac iskrvario do smrti u svom domu: Slučajno prerezao arteriju na nozi

Jakov Mandić (67) iz zlatiborskog sela Šljivovica iskrvario je do smrti nakon što je sam sebi slučajno prerezao arteriju na nozi.

Prema prvim informacijama, Jakov je živio sam, a nesreća se dogodila u njegovom domaćinstvu.

Nesrećni čovjek, kako kažu mještani, živio je sam, ali je bio vrijedan domaćin.

- Izašao je u dvorište da isiječe neka manja debla sa motornom testerom. Vjerovatno mu se jedno deblo izmaklo, pa je u tom momentu zakačio nogu motornom testerom. Krenula je krv, on je isključio testeru i došao u kuću. Pokušao je da peškirom zaustavi krvarenje, ali nije uspio. Nije uspio čak da pozove pomoć - pričaju komšije.

Sutradan ga je našao komšija u lokvi krvi. On je vidio trag krvi u dvorištu do kuće. U kući je našao beživotno tijelo.

- Ljekari iz hitne pomoći koji su došli rekli su da mu vjerovatno niko ne bi mogao ni pomoći, da mu ne bi bilo spasa, jer je presjekao arteriju na nozi – kaže jedna komšinica.

Jakov je sahranjenn na lokalnom groblju.

(Kurir)