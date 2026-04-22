Muškarac iskrvario do smrti u svom domu: Slučajno prerezao arteriju na nozi

22.04.2026 20:01

Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Jakov Mandić (67) iz zlatiborskog sela Šljivovica iskrvario je do smrti nakon što je sam sebi slučajno prerezao arteriju na nozi.

Prema prvim informacijama, Jakov je živio sam, a nesreća se dogodila u njegovom domaćinstvu.

Претрес канцеларије Константина Савића

ATV saznaje: Policija pretresa kancelariju Konstantina Savića

Nesrećni čovjek, kako kažu mještani, živio je sam, ali je bio vrijedan domaćin.

- Izašao je u dvorište da isiječe neka manja debla sa motornom testerom. Vjerovatno mu se jedno deblo izmaklo, pa je u tom momentu zakačio nogu motornom testerom. Krenula je krv, on je isključio testeru i došao u kuću. Pokušao je da peškirom zaustavi krvarenje, ali nije uspio. Nije uspio čak da pozove pomoć - pričaju komšije.

Sutradan ga je našao komšija u lokvi krvi. On je vidio trag krvi u dvorištu do kuće. U kući je našao beživotno tijelo.

- Ljekari iz hitne pomoći koji su došli rekli su da mu vjerovatno niko ne bi mogao ni pomoći, da mu ne bi bilo spasa, jer je presjekao arteriju na nozi – kaže jedna komšinica.

Предраг Ћурковић

Novinar ATV-a Predrag Ćurković dobitnik Plakete Grada Banjaluka

Jakov je sahranjenn na lokalnom groblju.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

preminuo muškarac

nezgoda

Zlatibor

arterije

Pročitajte više

Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.

Evo zašto bi trebalo da skidate masku sa telefona prilikom punjenja

Полиција Републике Српске увиђај, илустративна фотографија

Tragedija kod Višegrada: Ubio dijete, pa presudio sebi

Вијеће народа Републике Српске

Vijeće naroda bez saglasnosti o Rezoluciji o NDH

Конаковић злоупотребљава систем у дневно-политичке сврхе

Konaković zloupotrebljava sistem u dnevno-političke svrhe

Više iz rubrike

Полиција Србија

Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući

Документа српског држављанин која показују да је био припадник украјинске војске

Maskirna uniforma i šljem sa kamerom: Hapšenje u Srbiji zbog ratovanja u ukrajinskoj vojsci

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

Udar na svetinje: Oskrnavljene ikone Hrista i Bogorodice

Непозната лица исписала су графит "УЧК" на путу ка администривном прелазу Брњак код језера Газиводе у општини Зубин Поток.

Na putu ka prelazu Brnjak ispisan grafit "UČK"

Odbojkašice Leotara šampionke srpske, Premijer liga stiže na jug

Dva miliona maraka za vrtić u Branjevu

Ovo je tajni biznis Lepe Brene

Užas u BiH: Pronađena dva tijela, oglasila se policija

Proljetna sjetva u toku, skuplja i do 40 odsto

